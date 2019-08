‘PLUĆA SVIJETA’ NESTAJU U PLAMENU: Amazonija gori!

Požari u Amazonskoj prašumi, najvećoj prašumi na planetu, najveći su otkad ih je brazilski Nacionalni institut za svemirska istraživanja (INPE) počeo pratiti satelitom 2013. Po podacima tog Nacionalnog instituta, od siječnja do kolovoza ove godine u brazilskom je dijelu Amazonije izbilo više od 72.000 požara. Za usporedbu, tijekom 2018. evidentirano je ukupno 40.000 požara

Amazoniju često nazivaju plućima planeta i ta prašuma proizvodi više od 20 posto kisika u Zemljinoj atmosferi. Ona je je i ključna u usporavanju globalnog zatopljenja. Veličine otprilike pola Sjedinjenih Američkih Država, ona je najveća prašuma na svijetu, a dom je velikom broju biljnih i životinjskih vrsta.



Šumski požari u Brazilu najčešći su za vrijeme sušne sezone, ali poznato je da se dio njih namjerno izaziva baš da bi se tako ilegalno krčile šume i da bi se dobio novi prostor za uzgoj stoke. Osim stočara, Amazonsku prašumu devastirali su drvosječe i rudari. Ekološki aktivisti za požare okrivljuju upravo brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, nazivajući ga nacionalistom i populistom. Tvrde da je olabavio ekološke regulacije u zemlji te da je poticao drvosječe i poljoprivrednike na krčenje šuma.

Dim od požara došao je do Sao Paula, koji je od vatrene stihije udaljen oko 2.700 kilometara. Na snimkama iz toga grada prikazano je nebo obavijeno dimom.

News Alert : Brazil – São Paulo descended into darkness yesterday during the afternoon after strong winds brought in smoke from forest fires burning in the states of Amazonas and Rondonia. #prayforamazonia #Brazil pic.twitter.com/7lzQqoM5Sf

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) 20 August 2019