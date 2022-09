PLENKOVIĆ, VUČIĆ, ZELENSKI… Ovim riječima su se svjetski državnici oprostili od Elizabete

Bivši i sadašnji predsjednici zemalja diljem svijeta, dužnosnici, istaknuti političari i milijuni ljudi upućuju izraze sućuti povodom smrti kraljice Elizabete II. a među njima i naš predsjednik vlade Andrej Plenković.

“Njezino Veličanstvo kraljica Elizabeta II. naraštajima je bila izvor nadahnuća”, poručio je predsjednik vlade Andrej Plenković na Twitteru i izrazio sućut kraljevskoj obitelji i britanskoj naciji. “Njezino vodstvo i služenje naciji ostat će trajna ostavština”, poručio je predsjednik hrvatske vlade.

Her Majesty Queen Elizabeth II was a source of inspiration to generations. Her example of leadership and service to her nation will remain an everlasting testament. I offer my most sincere condolences to the @RoyalFamily and to the British people. pic.twitter.com/8J4Fko0ibd





— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 8, 2022