PETA poziva ribolovce na drastičan zaokret: ‘Postanite vegani’

Autor: Dnevno

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) je na svojim kanalima objavila spot u kojem ribolov prikazuju kao okrutan sport, a tvrde i da ribe osjećaju bol i strah. Uz to, poziva sve ribare da prestanu i postanu vegani.

“Ribe su svjesna bića koja osjete bol. Ulaz u prirodno stanište životinje, zlostavljanje iste i njeno ubijanje, a zatim ju pojesti iz zabave je krajnje okrutno. Nemojte više ići u ribolov, ikada!“

Tom prilikom od gledatelja traži da pokušaju zamisliti što ribe osjećaju dik ih se lovi.

“Ribari često pokušavaju izvaditi udicu koju je riba progutala tako što guraju svoje prste ili čak kliješta u usta ribe. Time se osim vađenja udice oštećuje riblje grlo i unutarnji organi. Možete li zamisliti da je vama udica zakačena za usta i da se gušite do smrti?”

„Nitko to ne zaslužuje, postanite vegani!“, zaključili su.