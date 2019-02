PAPINO PRIZNANJE IH OHRABRILO! Časna progovorila: ‘Došao je u moju sobu navečer, razodjenuo me i silovao’

Dan nakon što je papa Franjo prvi put javno priznao da su svećenici seksualno zlostavljali časne sestre i obećao da će se boriti s problemom koji “još uvijek postoji” unutar Katoličke crkve, dvije bivše članice Crkve progovorile su o svojim iskustvima za BBC.

U članku naslovljenom “Svećeničko zlostavljanje u Crkvi: Bivše časne sestre dijele svoja iskustva”, žene su pozdravile papino priznanje skandala i otkrile da već predugo postoji kultura tišine i tajnosti unutar hijerarhije. Opisi njihovih iskustava samo pogoršavaju težinu skandala koji potresa Katoličku crkvu.

Dr. Rocio Figueroa je teologinja i predavačica u Aucklandu u Novom Zelandu. Proživjela je svećeničko zlostavljanje u Limi u Peruu.

Za BBC je ispričala kako se kao tinejdžerica pridružila zajednici apostolskog života unutar Crkve. Živjela je u vrlo siromašnom dijelu svijeta i htjela je nešto poduzeti.

“Imala sam 15 godina i upravitelj mi je rekao da započnem duhovno usmjeravanje sa svećenikom. Postao je moj duhovni vodič”, priča Figueroa.

“Nakon nekoliko mjeseci stjecanja mog povjerenja, rekao je meni i nekolicini mladića da ponesemo sportsku opremu kako bismo vježbali jogu. Nakon nekoliko grupnih sastanaka prebacio se na individualne sastanke. Rekao mi je kako će me naučiti vježbama koje će mi pomoći razviti samokontrolu seksualnosti”, nastavlja teologinja.

“Bila sam vrlo naivna. Nisam imala seksualnog iskustva. Počeo me dirati posvuda. Pogrešno sam razmišljala kako je on dobar, a ja sam zla. Osjećala sam da je sve moja krivica. Osjećala sam se vrlo krivo i dezorijentirano”, dodaje.

“Nikad me nije silovao, ali apsolutno je počinio seksualno zlostavljanje. Prvi put sam shvatila da sam žrtva seksualnog zlostavljanja u 40. godini. Ljudi kojima sam vjerovala, oni koji su predstavljali Boga, bili su lažni”, rekla je.

Dr. Figueroa kaže kako je odlučila progovoriti nakon što je čovjek koji ju je zlostavljao umro. Rekla je kako je osjetila da je važno istupiti i odreći ga se. On je među svojom zajednicom bio smatran svetim čovjekom i svecem.

Druga žena koja je iznijela svoju priču je Doris Wagner-Reisinger, bivša redovnica iz Njemačke.

Prije seksualnog zlostavljanja, zlostavljali su me duhovno. Nije mi bilo dopušteno čitati knjige ili razgovarati i s kim o osobnim stvarima. Izgubila sam samopouzdanje i postala vrlo slaba”, kaže Wagner-Reisinger.

“Nakon pet godina, muški pripadnik religijske zajednice mi je počeo prilaziti svaki put kad bih radila sama. Došao bi u moju sobi i samo stajao kraj mene i govorio. Nakon toga bi me zagrlio. U jednom trenutku, samo je došao u moju sobu navečer, razodjenuo me i silovao me”, priča bivša redovnica.

“To je bio šok. Razumjela sam što se događa, ali nisam mogla vjerovati. Znala sam da to nije u redu. Definitivno nisam željela da se to dogodi. Ali bila sam potpuno uvjerena; on je svećenik, ovo je sveta ustanova, to je nemoguće. Nisam mogla razumjeti da se u svijetu događaju zlostavljanja, i to u ovom savršenom svijetu u kojem sam živjela. Bile su potrebne godine da shvatim da sam bila silovana te da mogu početi govoriti o tome”, kaže Wagner-Reisinger.

“Imala sam veliku krizu vjere. Prvo sam pomislila da ću, ako progovorim, naštetiti Crkvi. I da zato Bog želi da šutim. Bilo je neizdrživo. Ne trebam vjerovati u takvog Boga”, kaže ona.

“Nakon toga, srela sam drugog svećenika u zajednici. S njim sam mogla razgovarati i postepeno smo se zaljubili jedno u drugo. Znala sam da, ako Bog postoji, onda mi je on poslao ovu osobu, nekoga tko me voli.

Doris Wagner-Reisinger je napustila svoju religijsku zajednicu u Njemačkoj te napustila religijski život u 2011. godini, piše BBC.

Podsjetimo, Katolička crkva se ponovno nalazi usred seksualnog skandala. Ovaj put je riječ o silovanjima časnih sestara od strane svećenika.

O tome je prije nekoliko dana konačno otvoreno progovorio i papa Franjo, koji je priznao da su svećenici seksualno zlostavljali časne sestre, te naveo kako se to i dalje događa. Priznao je da je njegov prethodnik papa Benedikt morao ugasiti cijelu jednu kongregaciju redovnica koje su svećenici zlostavljali.

“Papa Benedikt je bio dovoljno hrabar da ukine cijelu jednu žensku kongregaciju, koja je bila na određenoj razini, i to zbog ropstva u koje su žene ulazile u toj kongregaciji, ropstva koje je išlo sve do seksualnog ropstva, i to od strane svećenika ili od samog osnivača reda”, rekao je papa Franjo novinarima u avionu tijekom povratka u Vatikan s Bliskog istoka. Ponovimo, Papa je rekao da su neki svećenici časne sestre držali kao seksualne robinje.

Istaknuo je i da je u temelju takvog ponašanja i općesvjetski problem gledanja na žene kao na manje vrijedna bića, doduše propustivši spomenuti kako to pospješuje i katolička ideologija koja žene svodi na ulogu majke i zagovara da same ne smiju odlučivati o vlastitom tijelu.

Slučaj ukinute ženske kongregacije na koju se Franjo referirao je inače iz 2005. godine, kada je Benedikt XVI zatvorio francusku Zajednicu sv. Ivane. Tek sedam godina kasnije je u medije iscurilo da je razlog tog poteza bio taj “što su se svećenici ponašali na način koji ide protiv čistoće”, dok je Franjo to jučer opisao i kao seksualno ropstvo. No ostaje činjenica da je Katolička crkva sedam godina od Benediktova zatvaranja te zajednice šutjela o pravim razlozima tog poteza.

Na problem svećeničkog silovanja redovnica prošle je godine u detaljno istraženom članku upozoravao Associated Press (AP). Vatikan već dugo zna da svećenici i biskupi zlostavljaju i časne sestre u Crkvi, pokazala je istraga AP-ja.