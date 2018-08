PAPIN POSJET IRSKOJ: ‘Propust crkvenih vlasti opravdano izaziva zgražanje i bijes’

Autor: Hina

Papa Franjo obilježio je prvi papinski posjet Irskoj u 39 godina priznanjem o propustu crkvenih vlasti da se na primjeren način obračunaju s “gnjusnim” zločinom pedofilije u svojim redovima koji i dalje predstavlja sramotu za katoličku zajednicu, javlja u subotu Reuters.

Papa Franjo stigao je u subotu u Irsku, u prvi posjet jednog Pape toj zemlji od 1979. kada je Smaragdni otok posjetio papa Ivan Pavao II., u društvo koje se od tada dosta promijenilo i koje je uzdrmano skandalima svećeničkog zlostavljanja djece zbog kojih Katolička crkva ponovo proživljava krizu.

“Ne mogu a da ne priznam ozbiljan skandal u Irskoj koji je rezultat zlostavljanja mladih ljudi od strane pripadnika Crkve koji su bili odgovorni za njihovu zaštitu i naobrazbu. Propust crkvenih vlasti – biskupa, vjerskih velikodostojnika, svećenika i ostalih – da se suoče s tim gnjusnim zločinima, opravdano je izazvao zgražanje i bijes te i dalje predstavlja sramotu za katoličku zajednicu”, kazao je Papa.

No, također je pozvao Irsku da ne zaboravi “moć kršćanske poruke” koja je održala zemlju u prošlosti i koja to može činiti i u budućnosti.

Premijer Leo Varadkar, homoseksualac koji je bio dio uspješne kampanje za legalizaciju istospolnih brakova i liberalizaciju pobačaja, kazao je da su zbog zločina pedofilije u Crkvi “rane još uvijek otvorene” te da “treba još puno učiniti kako bi se postigla pravda, istina i zacijelile rane žrtava i preživjelih”.

“Sveti Oče, molim vas da iskoristite svoj položaj da se to učini ovdje u Irskoj i diljem svijeta (…) moramo se sada pobrinuti da se s riječi prijeđe na djela”, kazao je premijer.

Papa Franjo posjet Irskoj započeo je susretom s predsjednikom Michaelom D. Higginsom u njegovoj rezidenciji gdje se sastao i s azilantskom obitelji iz Sirije, ponovo uputivši poziv za pronalaženje rješenja za izbjegličku krizu.

Papa u nedjelju putuje u Knock, selo na zapadu zemlje na kojem je katolicizam urezao duboki trag i koji godišnje posjeti 1,5 milijuna hodočasnika. Svoj će posjet Irskoj zaokružiti misom u dablinskom parku Phoenix kojim dominira veliku križ, podignut tijekom posjete Ivana Pavla II.

Za misu je prodano 500.000 karata, iako je neodređeni broj kupila skupina za bojkot “Reci NE Papi” (Say Nope to the Pope) koja poziva građane da kupe kartu i ne odu na misu.

Planirani su i neki prosvjedi sa slikama žrtava svećeničkog zlostavljanja, a na mjestu bivšeg crkvenog utočišta za nevjenčane majke, gdje je 2014. otkriven neobilježen grob s ostacima stotina beba, bit će održano bdijenje.

Dublinski most Ha’apenny okićen je zastavama u duginim bojama i ljubičastim kišibranima kojima se podupire zaređenje žena kao i plavim vrpcama kao simbolom solidarnosti sa žrtvama svećenićkih zlostavljanja.

No, slike Pape su na naslovnicama svih novina i na ulicama Dublina vlada uzbuđenje.

“Oduševljen sam njegovim dolaskom, mislim da je to velika promjena u odnosu na posljednjih par godina i loših vijesti za Crkvu. Mislim da je ovo prilika za malo slavlja i za trenutak da sagledamo gdje se trenutno nalazimo”, kazao je Kyle O’Sullivan iz Dublina.

Papa i dalje odbija limuzine i blindirana vozila te se ulicama Dublina provozao u plavoj Škodi.