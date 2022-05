PAO JE AZOVSTAL! Šojgu slavodobitno Putinu rekao rečenicu koja ledi krv u žilama

86. je dan ruske invazije na Ukrajinu. UN je izdao upozorenje da svijetu prijeti glad zbog blokade ukrajinskih luka, a Američki Kongres odobrio je do sada najveći paket pomoći Ukrajini, težak 40 milijardi dolara. Velika Britanija uvela je nove sankcije za ruske aviokompanije. Zapovjednik iz Azova objavio je da se još nalazi u Azovstalu i da je “u tijeku operacija”. Finska i Švedska službeno su podnijele zahtjeve za pridruživanje NATO-u, SAD ih podržava. Erdogan je ponovio da Turska neće dopustiti ulazak Švedske i Finske u NATO, a Kadirov da se Rusija u Ukrajini bori protiv NATO-a. Nastavljeno je suđenju ruskom vojniku koji je priznao ubojstvo civila, a još su dva ruska vojnika priznala krivnju za ratne zločine u Ukrajini. Rusija kaže da ima novo lasersko oružje, Ukrajina kaže da je to propaganda.

21:45 Rusija: Prostor čeličane Azovstalj u potpunosti je oslobođen

Prostor čeličane Azovstalj u potpunosti je oslobođen, priopćilo je rusko ministarstvo u petak. Od 16. svibnja predalo se 2439 nacista pukovnije Azov i ukrajinskih vojnika blokiranih u čeličani. Danas, 20. svibnja, predala se posljednja skupina od 531 borca”, rekao je glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov, Zapovjednik pukovnije Azov Denis Prokopenko rekao je ranije u video poruci objavljenoj u petak da su civili i teško ranjeni ukrajinski borci evakuirani iz čeličane Azovstalj u razrušenom gradu Mariupolju. Prokopenko je rekao i da su posljednji ukrajinski borci dobili od Kijeva naredbu da “prekinu s obranom grada”.“Visoko vojno zapovjedništvo dalo je naredbu da se spase životi vojnika našeg garnizona i prekine s obranom grada”, dodao je Prokopenko.

21:20 Šojgu rekao Putinu da je operacija gotova

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu izvijestio je ruskog čelnika Vladimira Putina o završetku operacije i potpunom oslobađanju tvornice Azovstal u Mariupolju od ukrajinskih militanta. O tome je u petak službenu objavu medijima poslao glasnogovornik ministarstva obrane Igor Konašenkov. Prema riječima Konašenkova, posljednja skupina od 531 vojnika predala se u petak.Proruski kanali na Telegramu objavili su i videozapis na kojemu Serhij Volina, zapovjednik ukrajinske mornaričke 36. brigade, navodno priznaje da se njegova postrojba predala.

21:00 Rusija: Zauzeli smo Azovstal, zadnji ukrajinski borci su se predali

20:05 Rusija bi mogla ukinuti dobnu granice za vojnike

Visoki ruski dužnosnici predložili su novi zakon kojim bi se uklonila dobna granica za ugovorom vezane vojnike, što je još jedan znak da se zemlja suočava s nedostatkom pješaštva za nastavak ofenzive u Ukrajini. Dva člana vladajuće stranke su objavili su da će taj potez omogućiti vojsci da iskoristi vještine starijih stručnjaka. “Za uporabu visoko preciznog oružja, upravljanje oružjem i vojnom opremom potrebni su visokostručni stručnjaci. Iskustvo pokazuje da oni to postaju u dobi od 40-45 godina”, navodi se. Trenutno Rusi u dobi od 18 do 40 godina i stranci od 18 do 30 godina mogu sklopiti prvi ugovor s vojskom. Zastupnici su dodali da će predloženi zakon također olakšati zapošljavanje civilnih medicinara, inženjera i stručnjaka za operacije i komunikacije. Vojni stručnjaci ističu da se Rusija suočava s neodrživim gubicima vojnika i opreme u Ukrajini nakon niza vojnih neuspjeha koji su Moskvu natjerali da smanji svoje ratne ciljeve. Prema zapadnim dužnosnicima, Rusija je u veljači u rat u početku uvela oko 80 posto svojih glavnih kopnenih borbenih snaga – 150.000 ljudi. Britanski vojni obavještajac je prošlog tjedna rekao kako je Rusija u prvih 82 dana rata izgubila trećinu svojih kopnenih snaga.

20.00 Sto tisuća američkih vojnika ostaje u Europi

Brojni američki dužnosnici govore da će SAD vjerojatno još neko vrijeme zadržati 100.000 vojnika stacioniranih u Europi osim ako Rusija ne krene ozbiljno prijetiti Švedskoj i Finskoj ili članicama NATO-a. CNN prenosi kako bi privremeno moglo doći i do povećanja broja vojnih snaga ako NATO provede više vojnih vježbi u regiji.

18:50 Pogođena zgrada Doma kulture, poginulo 11 ljudi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je objavio kako je nakon raketiranja grada Lozova u ukrajinskoj regiji Harkiv poginulo 11 osoba. Na snimkama koje je predsjednik objavio na Facebooku vidi se oblak dima koji se uzdiže iznad zgrade koju je pogodio projektil. U objavi je naveo a je pogođena zgrada Doma kulture te da je poginulo 11 ljudi, uključujući 11-godišnje dijete.

18:45 Gazprom: Od subote obustavljamo dostavu plina Finskoj

Izvozna podružnica ruskog plinskog diva Gazproma, Gazprom Export, potvrdila je da će od subote obustaviti prodaju plina za finskog državnog veletrgovca plina, Gasum. Iz Gazprom Exporta su objavili kako su se na taj korak odlučili zato što im finska tvrtka plin isporučen u travnju nije platila prema novim ruskim pravilima koja zahtijevaju plaćanje u rubljama, prenosi Reuters. Dodao je da će braniti svoje interese u arbitražnim postupcima koje je pokrenula finska tvrtka.

18:40 Ranjeni Ukrajinci liječiti će se u Francuskoj

Francusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je pokrenulo svoj prvi let medicinske evakuacije iz Poljske za ranjene Ukrajince i djecu oboljelu od raka. Letom je danas evakuirano sedam Ukrajinaca ranjenih u ratu, kao i troje ukrajinske djece oboljele od raka i njihovi njegovatelji, navodi se u priopćenju ministarstva. U priopćenju se navodi kako će se pacijenti u bolnicama diljem zemlje liječiti na trošak Francuske.

17:25 U eksplozijama u Harkivu ozlijeđeno sedam ljudi

Nakon raketiranja grada Lozova u ukrajinskoj regiji Harkiv ozlijeđeno je sedam osoba, navode izvješća, a prenosi Sky News. Na snimkama se jasno vidi oblak dima koji se uzdiže iznad zgrade koju je pogodio projektil.

The moment of today’s Russian missile strike in Lozova in the Kharkiv Oblast that hit the building of city’s cultural center.

According to initial information, at least 7 people were wounded as a result of this strike.https://t.co/p938QpifoN pic.twitter.com/J96asR1vjF

