‘PA ŠTO AKO JE POPILA PREVIŠE VOTKE’: Kolega stao u obranu finske premijerke: Slavi jer se pridružuju NATO-u

Finska premijerka imala je dobar razlog za izlazak i slavlje jer se njezina zemlja pridružuje NATO-u, rekao je u petak njen poljski kolega, podupirući pravo Sanne Marin na zabavu dok se suočava s olujom kritika zbog procurjelih video snimaka noćne zabave.

Marin je u petak izjavila da je podvrgla testu na droge nakon što je ovog tjedna objavljena video snimka na kojoj se vidi kako tulumari s prijateljima.

Tvrdila je da nikada nije koristila ilegalne droge i rekla je da njezina sposobnost obavljanja službenih dužnosti nije bila narušena te subote navečer.

“Premijerka ima razloga biti sretna jer se Finska pridružuje NATO-u”, rekao je poljski premijer Mateusz Morawiecki na konferenciji za novinare upitan o videima.

“Dakle, ako je ovom prilikom premijerka Finske popila malo više Finlandije (votke) i zbog toga zaplesala, u tome nema ništa strašno”, prenosi njegovu izjavu Reuters.

Video isječci 36-godišnje Marin kako tulumari s poznatim finskim influencerima i umjetnicima ovog su tjedna počeli kružiti društvenim mrežama, a kasnije su ih objavili mediji u Finskoj i inozemstvu.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw









