OZBILJAN SADRŽAJ! Društvene mreže otklanjaju snimku napadača na Novom Zelandu

Stravična snimka terorističkog napada na Novom Zelandu proširila se društvenim mrežama.

Facebook, YouTube i Twitter bore se kako bi zaustavili širenje.

“Novozelandska policija upozorila nas je na video na Facebooku ubrzo nakon što je livestream počeo te smo ubrzo uklonili video, ali i napadačeve korisničke račune na Facebooku i Instagramu”, rekla je Mia Garlick, direktorica Facebooka za Australiju i Novi Zeland.

Video je prvo objavljen na Facebooku, a ubrzo se počeo širiti i drugim društvenim mrežama.

Iz Twittera su rekli kako je suspendiran račun povezan s pucnjavom te da rade na uklanjanju videa s platforme.

“YouTube, koji je u vlasništvu Googlea, uklanja sav “šokantan, nasilan i grafički sadržaj” čim ga postanu svjesni”, rekla je glasnogovornica tvrtke.

Nažalost, satima nakon samog napada, kopije se i dalje pojavljuju na Facebooku, Twitteru i YouTubeu, javlja CNN.

