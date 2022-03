OVOG ČOVJEKA UKRAJINA PREZIRE DO SVAKE STANICE! ‘Zapatite ovo lice, lice krvnika i mesara’: Krive ga za najgore zločine koje zemlja pamti

“Zapamtite ga. Ovo je Mikhail Mizintsev”, napisala je na Twitteru čelnica ukrajinskog Centra za građanske slobode Oleksandra Matvičuk, objavivši fotografiju general-pukovnika koji je na čelu ruskog Centra za kontrolu nacionalne obrane. Ukrajinski dužnosnici optužili su visokog ruskog vojnog čelnika za mnoge od najgorih zločina u ratu u Ukrajini, uključujući i granatiranje rodilišta.

“On vodi opsadu Mariupolja. On je naredio bombardiranje dječje bolnice i kazališta”, rekla je Matvičuk. Nazivali su ga Krvnikom Mariupolja.

Matvičuk naglašava da će se pobrinuti da mu se sudi za ratne zločine u Haagu, a i glasnogovornik ukrajinske vojske Sergej Bratčuk također tvrdi da Mizincev osobno kontrolira napad na Mariupolj.

“On je naredio bombardiranje rodilišta, dječje bolnice, dramskog kazališta, domova za civile. On uništava Mariupolj kao što je uništavao sirijske gradove”, napisao je Bratčuk.

Bivši ukrajinski veleposlanik u Austriji, Olexander Shcherba, opisao je pukovnika Mizintseva kao “Mariupoljskog mesara”, podijelivši presretnuti audio zapis između njega i mlađeg časnika. Prijevod audio isječka pokazuje kako se pukovnik Mizintsev obraća časniku jer je osudio vojnika što nije nosio uniformu, nazivajući ga “ološem najvišeg reda”.

Kremlj nije nikad javno objavio tko izdaje naredbe za pojedinačne napade, za koje tvrde da nisu usmjereni na civile.

Međutim, potvrđeno je da on ima vodeću ulogu u operacijama u Mariupolju kada je osobno obećao da će svim ukrajinskim vojnicima koji polože oružje biti zajamčen siguran izlazak iz Mariupolja, što je ponuda koju je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk odbila jer se, kako je rekla, radi o “ruskoj manipulaciji”.

