‘OVO SU NAŠE NOVE METE’ Rusija poslala prijeteću poruku! Zelenski: Zauzet će Kijev samo ako ga sravne sa zemljom!

Danas je 17. dan ruske invazije na Ukrajinu. Sirene za zračni napad oglasile su se u Kijevu u ranim jutarnjim satima, a bilo je izvješća o jakom granatiranju. Stotine tisuća civila i dalje su zarobljene i pod vatrom u ukrajinskim gradovima, ali situacija u Mariupolju je posebno teška. Ukrajina strahuje da bi Bjelorusija mogla pokrenuti invaziju na Ukrajinu. Europska unija danas uvodi novi, četvrti paket sankcija Rusiji te će ukinuti važne pogodnosti koje Rusija uživa kao članica WTO-a. Pregovori zasad nisu urodili plodom, iz dana u dan sve je više mrtvih, a broj izbjeglica popeo se na 2,5 milijuna. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr.

16:45 Grad Volnovaka potpuno uništen

Grad Volnovaka na istoku Ukrajine potpuno je uništen nakon ruske invazije, izjavio je danas guverner Donjecka Pavlo Kirilenko, prenosi Reuters. Borbe se nastavljaju za tamošnji teritorij kako bi se spriječilo rusko okruženje, rekao je. Iz Kyiv Independenta Illia Ponomarenko:

My hometown Volnovakha has ceased to exist as a human settlement.

Russia has completely destroyed a rapidly developing, 100% Russian-speaking city of Donbas.

1881-2022.

Rest In Peace, my sweet old hometown. pic.twitter.com/8H7jjg2xvQ

