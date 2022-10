OVO POSTAJE BIZARNO, IPAK ĆE POMAGATI UKRAJINI? ‘Kvragu s tim, gubimo novac ali nastavljamo besplatno pomagati ukrajinskoj vladi’

Priča oko satelita koje je tvrtka SpaceX Elona Muska poslala u Ukrajinu postaje sve bizarnija.

Starlink uređaji su ukrajinskoj vojsci bili od velikog značaja jer su predstavljali vitalni izvor komunikacije čak i kad su stradale mobilne telefonije i internetske mreže.

Glavni pružatelj usluge, Musk, prema podacima CNN-a više nije želio samostalno financirati Starlink nad Ukrajinom te je poručio kako je “operacija koštala SpaceX 80 milijuna dolara i premašit će 100 milijuna dolara do kraja godine” te je tražio da Pentagon preuzme financiranje ukrajinskog korištenja i vojne upotrebe satelita.

Čini se da je bio vraški iznerviran porukom ukrajinskog veleposlanika da ‘odje*e’, pa je na tvit dopisnika Kyiv Posta o tome kako neće više plaćati Starlink odgovorio:

“Samo slijedimo njegovu preporuku”.

I kad se činilo da je priča s njegove strane završena, u subotu novi obrat.

Musk je na Twitteru danas kratko napisao:

“K vragu s tim … iako Starlink i dalje gubi novac, a druge tvrtke dobivaju milijarde dolara poreznih obveznika, mi ćemo nastaviti besplatno financirati ukrajinsku vladu”.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free









— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022