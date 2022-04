OVO JE ŽENA KOJA ĆE PUTINA LOVITI DO SAMOG KRAJA: Haljine zamijenila pancirkom, novac ratnih zločinaca želi dati žrtvama: ‘Za mene je bol kad vidim da ne mogu zaštiti mrtvu djecu’

Autor: M.P.

Poruke i izvješća iz cijele Ukrajine nižu se jedna za drugom: Jedan civil mrtav, 13 vojnih žrtava, pet civila je ozlijeđeno.

Glavna tužiteljica Ukrajine Iryna Venediktova gleda u svoj mobitel. Oštre brojke u njezinoj ruci samo su početak.

Njezino osoblje će ih katalogizirati, istražiti – i pokušati ruske počinitelje ratnih zločina privesti pravdi.

Njezin cilj je natjerati Putina da plati

Ovo je njezina svrha: natjerati Vladimira Putina i njegove snage da plate za ono što su učinili. Dok sudovi diljem svijeta rade na traženju odgovornosti Rusije, najveći dio istrage – i najveći broj kaznenih progona vjerojatno će provesti sama Ukrajina. Za Venediktovu je to osobno.

“Štitim javni interes ukrajinskih građana. I sada vidim da ne mogu zaštititi ovu mrtvu djecu”, kaže ona. “A za mene je to bol”.

Prva žena glavna državna tužiteljica Ukrajine, Venediktova govori s čeličnom odlučnošću i povremenim humorom, a svom zadatku pristupa s nemilosrdnom radnom etikom. 43-godišnja bivša profesorica prava, u pokretu je svakih nekoliko dana, a jakne i haljine njezina starog života sve češće zamjenjuju maslinasti odjevni predmeti i pancirke. Obroke jede žurno u automobilu ili ih potpuno preskače. Više nema radnog vremena. Postoje samo ratni sati koji počinju rano i završavaju kasno, kako će saznati novinari Associated Pressa koji su s njom proveli dan.

Njezin je ured već otvorio više od 8.000 kaznenih istraga povezanih s ratom i identificirao preko 500 osumnjičenika, uključujući ruske ministre, vojne zapovjednike i propagandiste. Venediktova je postavila tužitelje u izbjegličke centre diljem zemlje i na granične prijelaze, pokušavajući prikupiti krhotine patnje milijuna Ukrajinaca i pretvoriti ih u činjenice i dokaze prije nego što nestanu.

50 tužitelja prikupljaju podatke o zločinima

Venediktova se penje na kat, niz uski hodnik do prazne sobe s dva velika crna stola koju naziva “srcem ureda za ratne zločine” u Lavovu. Njezina jedinica za ratne zločine ima oko 50 predanih tužitelja, ali je sve svoje osoblje prenamijenila da se usredotoči na tu misiju. Mnogi ne žele javno pokazati svoje lice. Postoji ozbiljna pitanja sigurnosti, kako njezinim ljudima tako i informacijama koje prikupljaju. Tužitelji ovdje imaju tendenciju govoriti o budućnosti s mračnim pragmatizmom. Nije to samo nepredvidljivost rata; to je prešutno priznanje da oni sami možda sutra neće biti tu da dovrše ono što su započeli.

Tužitelji se svakodnevno kreću među nizom izbjeglica u centru Lavova, tražeći svjedoke i žrtve koji su spremni dati izjavu. Neke se priče ne pričaju. Ljudi su otišli predaleko, previše su umorni. Ili uplašeni. Intervjui mogu potrajati satima. Sagnuti nad prijenosnim računalima, tužitelji čekaju da se ljudi smire kako bi ih pitali kako je zvučalo granatiranje, kakvi su bili zvukovi udara. Pitaju kakve su uniforme, kakve su oznake vojnici nosili. Ovo je prva karika u lancu odgovornosti za koju se Venediktova nada da će dovesti sve do ruskog vodstva.





Suradnja s Međunarodnim kaznenim sudom

Njezin ured blisko surađuje s tužiteljima Međunarodnog kaznenog suda i gotovo desetak zemalja, uključujući Poljsku, Njemačku, Francusku i Litvu, koje su sve pokrenule kaznene istrage o zločinima u Ukrajini.

Uzela je pravne savjetnike na visokoj razini iz Ujedinjenog Kraljevstva i radi sa Sjedinjenim Državama i Europskom unijom na izgradnji mobilnih istražnih timova s ​​međunarodnom ekspertizom. Clint Williamson, bivši američki Veleposlanik za pitanja ratnih zločina, pomaže u nadgledanju tog napora, koji financiraju SAD i State Department.

“Moramo ovo usporediti”, kaže Williamson. “Postoji potreba pokazati da su zemlje odlučne zauzeti se za međunarodno humanitarno pravo i pozivati ​​ljude koji ga tako flagrantno krše na odgovornost.”









Predstavila se kao reformator pravosuđa

Kada je predsjednik Volodimir Zelenski imenovao Venediktovu, u ožujku 2020., naslijedila je ured opterećen optužbama za korupciju i neučinkovitost. Ona se predstavila kao reformator. Tisuće tužitelja otpušteno je zbog neispunjavanja standarda integriteta i profesionalizma, tako da ona ima ured koji nema u potpunosti osoblje za pripremu predmeta za ratne zločine u kojem predviđa da će biti 1000 optuženih. Venediktova je gradila saveze sa skupinama za ljudska prava – od kojih neke imaju povijest antagonizma s ukrajinskim vlastima – i često nepovjerljivom javnošću.

U ožujku je skupina od 16 ukrajinskih skupina civilnog društva formirala’ Koaliciju 5 ujutro’ kako bi dokumentirala potencijalne ratne zločine. Osim analize materijala, oni upravljaju mrežama obučenih promatrača koji prikupljaju dokaze diljem zemlje kako bi ih podijelili s tužiteljima.

Pridružuju im se istraživači iz cijelog svijeta, na mjestima kao što su Centar za informacijsku otpornost, Bellingcat i Međunarodno partnerstvo za ljudska prava, koji pretražuju poplavu objava na društvenim mrežama kako bi provjerili što se dogodilo i tko je odgovoran.









Venediktova je također potaknula obične građane da pomognu prikupljanjem informacija putem svojih pametnih telefona i slanjem ih online na warcrimes.gov.ua. Pet tjedana nakon rata bilo je preko 6000 podnesaka.

Jedan od njezinih prioriteta je zaplijeniti novac ratnih zločinaca i dati ga žrtvama

Njezin tim izvještava o napretku u tekućoj potrazi za inozemnom imovinom osumnjičenih za ratne zločine. Jedan od njezinih prioriteta je zaplijeniti novac ratnih zločinaca i dati ga žrtvama. Trebat će joj suradnja zemalja diljem svijeta u kojima su ruski osumnjičenici sakrili svoje bogatstvo. Mnoge zemlje ne mogu legalno oduzeti imovinu.

Postoji, naravno, još veća nagrada koja je samo izvan dosega: stotine milijardi dolara ruske imovine zamrznute od strane SAD-a, E.U., UK-a, Švicarske i drugih. Možda bi se jednog dana i to moglo iskoristiti za financiranje obnove i reparacija u Ukrajini. Nešto prije 21 sat Venediktova se pojavljuje na nacionalnoj televiziji, kao i većinu večeri. Ona uvjerava svoj narod da će krivnja biti kažnjena, a patnja nadoknađena.

“Moja prva radost bit će pobjeda kada prodamo nečiju vilu, jahtu, a naši obični Ukrajinci, koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove, fizički će dobiti ovu odštetu”, kaže ona. “Hvala, dobra večer, vidimo se uskoro.”