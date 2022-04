‘OVO JE VRH LEDENOG BRIJEGA ZLOČINA’, TVRDE UKRAJINCI: ‘Stanje je gore nego u Buči!’

Četrdeseti dan ruske invazije na Ukrajinu započeo je eksplozijama u ukrajinskoj luci Odesi kasno sinoć. Ujedinjeni narodi su objavili kako je od početka invazije stradalo 3455 civila, od toga je njih više od 1400 ubijeno, dok je oko 2000 osoba ranjeno. Ruske snage se “aktivno povlače” iz regije Sumi, rekao je regionalni guverner Dmitro Živicki. Sumi je grad koji se nalazi 48 kilometara od granice s Rusijom i jedno je od prvih mjesta koje su Rusi napali na početku invazije. Ukrajinska vojska objavila je najnovije izvješće s terena tvrdeći da je Moskva pokrenula “prikrivenu mobilizaciju” 60.000 vojnika kako bi nadoknadila gubitke u Ukrajini. Izvješće se nije moglo neovisno potvrditi. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr.

22:47 Rusi: Video koji sugerira da su Rusi počinili masakr u Buči je laž

Ruski ambasador pri Vijeću sigurnosti UN-a Vasilij Nebenzia izrazio je nezadovoljstvo činjenicom da na zahtjev Rusije nije sazvan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a te iznio niz tvrdnji za koje je naveo da dokazuju da je video koji sugerira da su Rusi počinili masakr u Buči – laž.

22:30 Tijela petorice muškaraca vezanih ruku pronađena u podrumu u Buči

Tijela petorice muškaraca vezanih ruku pronađena su u podrumu dječje bolnice u Buči, blizu Kijeva, priopćio je u ponedjeljak ured ukrajinske državne tužiteljice. “Nenaoružane civile” čija su trupla pronašle ukrajinske redarstvene snage, pretukli su a onda ubili pripadnici “oružanih snaga Ruske Federacije, objavio je isti izvor na Telegramu. Uz priopćenje su objavljene i fotografije tijela.

Vodi se istraga o okolnostima njihove smrti, dodao je ured tužiteljice Irine Venediktove. Zapadne zemlje su u ponedjeljak pozvale na istragu o “ratnim zločinima” koji se pripisuju ruskim vojnicima u okolici Kijeva i koje Moskva odlučno niječe, a Ukrajina naziva “genocidom”. Deseci trupala u civilnoj odjeći pronađeni su proteklog vikenda u Buči, sjeverozapadno od ukrajinskog glavnog grada, na ulicama i u zajedničkim grobnicama, nakon povlačenja ruskih vojnika. Otkrivene su još stotine mrtvih u masovnim grobnicama u području oko Kijeva.

22:10 SAD: Podržavamo međunarodni tim tužitelja za ratne zločine u Ukrajini

State Department objavio je da SAD podupire osnivanje međunarodnog tima tužitelja koji bi otišao u Ukrajinu prikupiti i analizirati dokaze o ratnim zločinima. “Cilj je pokretanje kaznenog postupka protiv Rusije. Krivci za zločine moraju odgovarati, baš kao i oni koji su ih naredili”, rekao je glasnogovornik State Departmenta. “Oni ne mogu i neće ostati nekažnjeni”, dodao je.

22:00 Stanje u Mariupolju gore nego u Buči

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je nakon otkrića zločina u mjestu Buča da je stanje u Mariupolju gore nego u tom mjestu u blizini Kijeva. Užasi u Buči samo su “vrh ledenog brijega” ratnih zločina koje su počinile ruske snage, rekao je Kuleba nakon susreta s britanskom šeficom diplomacije Liz Truss u Varšavi. “Mogu vam reći bez pretjerivanja, ali s velikom tugom, da je stanje u Mariupolju puno gore”, istaknuo je. Deseci tisuća civila i dalje se nalaze u okruženju u Mariupolju koji je u ruševinama nakon tjedana ruskih bombardiranja. Iz grada se danima uporno pokušavaju evakuirati civili ali bez većih uspjeha.

21:40 Nove sankcije Rusiji

SAD će ovog tjedna objaviti nove sankcije Rusiji, javlja Reuters.









20:40 Odgovor Rusije Bidenu

Američki predsjednik Joe Biden komentirao je snimke pokolja u ukrajinskom gradu Buči te opet za Putina rekao da je ratni zločinac. “Moramo nastaviti slati oružje u Ukrajinu kako bi se nastavili braniti, ali moramo i prikupiti sve informacije i detalje da možemo održati suđenje za ratne zločine. Putin je brutalan. Ovo što se dogodilo u Buči je užasno, svi su to vidjeli. Ja mislim da je to ratni zločin i da Putin mora odgovarati”, rekao je, Ubrzo mu je odgovorila glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. “Odlična ideja, neka počnu s bombardiranjem Jugoslavije i okupacijom Iraka. Također mogu dodati i režisere produkcije u Srebrenici”, napisala je Zaharova, aludirajući da se u Srebrenici nije dogodio genocid (unatoč sudskoj presudi koja kaže suprotno). “Mogu tu dodati i trgovinu organima na Kosovu. Kad završe s tim, mogu se pozabaviti i bacanjem nuklearne bombe na Japan, kad su već kod toga”, napisala je Zaharova.

20:30 I Francuzi izbacuju ruske diplomate









Moskva će reagirati na odluku Francuza da izbace ruske diplomate, javlja Reuters pozivajući se na rusku agenciju Interfax. Francuska je odlučila maknuti rusko diplomatsko osoblje čije su aktivnosti, kako kažu, protiv njihovih interesa. Sličan je potez stigao i iz Njemačke. AFP piše kako će Francuska izbaciti 35 ruskih diplomata.

20:20 Njemačka je odlučila protjerati velik broj ruskih diplomata

Njemačka je odlučila protjerati velik broj ruskih diplomata na službi u Berlinu, priopćila je u ponedjeljak ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock. Agencija France Presse navodi da ih je čak 40. Njemačka ministrica je istaknula da su ti djelatnici ruskog veleposlanstva “prijetnja za sve koji kod nas traže zaštitu”. “To više nećemo trpjeti”, dodala je u kratkoj pisanoj izjavi. Izgon diplomata iz Njemačke događa se nakon sličnih odluka u nizu zemalja EU-a ovih dana.

19:55 Bila je to očita pogreška

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier, koji je godinama zagovarao pomirljiv odnos s Rusijom, izrazio je žaljenje zbog svojih ranijih stavova. Rekao je da je njegova podrška plinovodu Sjeverni tok 2, kojim je Rusija trebala dopremati još više plina u Njemačku, “bila očita pogreška”.

19:45 Europska unija treba uvesti embargo Rusiji

Europska unija treba uvesti embargo Rusiji i smanjiti svoju energetsku ovisnost kako bi se prestalo neizravno financirati bombe, poručila je u ponedjeljak predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola na plenarnoj sjednici u Strasbourgu, zatraživši i strože sankcije. “Trebamo osnažiti svoju strategiju kako bismo ovu nelegalnu invaziju pretvorili u najskuplju pogrešku koju je Moskva ikad učinila. Moramo zaista odgovoriti na ova zvjerstva bez presedana kojima svjedočimo”, rekla je Metsola.

19:10 Dvije trećine ruskih snaga koje su bile oko Kijeva ide na sjever prema Bjelorusiji

Dužnosnik američkog ministarstva obrane rekao je da oko dvije trećine ruskih snaga koje su bile pozicionirane oko glavnog grada Kijeva ide na sjever prema Bjelorusiji. Amerikanci vjeruju da će ruske snage u Bjelorusiji dobiti novu opremu umjesto one koja je uništena, nove zalihe, a možda čak i ljudstvo, prije nego što ih pošalju natrag u Ukrajinu. Dužnosnik je rekao da će ruske snage vjerojatno biti poslane na istok Ukrajine, u regiju Donbas. “No to još uvijek nije sigurno i može se promijeniti. To ne znači da je prijetnja Kijevu nestala”, rekao je dužnosnik. Američki obavještajci kažu da je “ogromna većina” od 125 ruskih bataljuna i dalje u Ukrajini.

18:35 Autobusi namijenjeni spašavanju civila iz Mariupolja nisu uspjeli doći do opkoljenog grada

Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk rekla je nacionalnoj televiziji da autobusi namijenjeni spašavanju civila iz Mariupolja nisu uspjeli doći do opkoljenog grada na jugu Ukrajine.

18:20 Gradonačelnik Mariupolja: Na korak smo do humanitarne katastrofe

Gradonačelnik Mariupolja Vadim Boičenko rekao je da je njegov grad na korak do humanitarne katastrofe. “Situacija u Mariupolju ostaje jako teška. Na korak smo do humanitarne katastrofe – nema električne struje, nema vode, nema hrane, nema lijekova više od mjesec dana. Moramo inzistirati da se Mariupolju omogući evakuacija i pristup gradu. Ali ono što vidimo danas je da Ruska Federacija blokira svu humanitarnu pomoć koja ide u smjeru Mariupolja i nikakva pomoć ne dolazi do Mariupolja”, rekao je.

17:20 Tretirali su ih kao kažnjenike, moralno ugnjetavali

Povjerenica ukrajinskog parlamenta za ljudska prava Ljudmila Denisova izjavila je da rusko postupanje prema ratnim zarobljenicima krši odredbe Ženevske konvencije. Naglasila je da su oslobođeni ukrajinski vojnici “pripovijedali o nečovječnom postupanju ruske strane prema njima: držani su na polju, u jami, u garaži. Povremeno bi jednog izveli pa ga tukli kundacima, pucali im pored uha, zastrašivali ih. Ratni zarobljenici su odvedeni u nepoznatom pravcu i smješteni u šatorskom logoru na temperaturama od -20 stupnjeva, zbog čega su mnogi dječaci dobili ozebline. “Tretirali su ih kao kažnjenike, moralno ugnjetavali. Članak 13. Ženevske konvencije o ratnim zarobljenicima kaže da se “s ratnim zarobljenicima u svakom trenutku mora postupati humano”, napisala je. Pozvala je Komisiju UN-a za istragu kršenja ljudskih prava Ukrajinaca te ekspertnu misiju koju su uspostavile države članice OESS-a u okviru Moskovskog mehanizma da uzmu u obzir ova kršenja prava ukrajinskih ratnih zarobljenika.

16:40 Zelenski: To je karakteristika ruskih vojnika – tretiraju ljude gore nego životinje

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom posjeta Buči, gradu u kojemu su ruske snage masakrirale domaće stanovništvo, rekao je da su stanovnici tog grada, usprkos patnji koju su proživjeli, pokazali koliko su čovječni nahranivši životinje koje su lutale. “I to je karakteristika naših ljudi, mislim – tretirajte životinje kao što biste tretirali ljude. Ali, možete vidjeti što je napravljeno ovom modernom gradi. To je karakteristika ruskih vojnika – tretiraju ljude gore nego životinje. To je pravi genocid, ovo što ste danas vidjeli ovdje”, rekao je.

16:00 Biden: Vidjeli se što se dogodilo u Buči, on jest ratni zločinac

Američki predsjednik Joe Biden razgovarao je s novinarima, koji su ga pitali o jezivim fotografijama i snimkama leševa koje stižu iz Buče. Rekao je: “Sjetit ćete se da su me kritizirali kad sam nazvao Putina ratnim zločincem. Vidjeli se što se dogodilo u Buči, on jest ratni zločinac. Moramo nastaviti slati oružje u Ukrajinu kako bi se nastavili braniti, ali moramo i prikupiti sve informacije i detalje da možemo održati suđenje za ratne zločine”, rekao je. “Putin je brutalan. Ovo što se dogodilo u Buči je užasno, svi su to vidjeli. Ja mislim da je to ratni zločin i da Putin mora odgovarati”, rekao je Biden, dodavši da će tražiti još sankcija za Rusiju.

15:32 Rusi upozorili NATO: ‘Pratimo vas. Imajte svi to na umu’

Dmitrij Rogozin je na Twitteru objavio snimku sjedišta NATO-a povodom obljetnice osnutka saveza te je time poslao svojevrsnu čestitku. Četvrtog travnja 1949. rođen je NATO – ružna kći Hladnog rata. Na svoj rođendan NATO se može diviti svom uredu sa satelitske snimke svemirske letjelice Roskosmos, napisao je na Twitteru Dmitrij Rogozin, čelnik ruske svemirske agencije Roskosmos. Na svoj rođendan NATO se može diviti svom uredu sa satelitske snimke svemirske letjelice Roskosmos. Stoltenberg, digni glavu i odmahni rukom. Pratimo vas. Imajte na umu”, napisao je Rogozin.

15:30 Kličko: Prizori koje gledamo u Irpinu i Buči kao da su iz horor filma

“Ovo je užasna stvarnost. Ne mogu razumjeti osobu koja bi učinila takvo što. A siguran sam da sličnih prizora ima u gradovima diljem Ukrajine. Agresor mora platiti tešku cijenu za oduzete živote tisuća Ukrajinaca. Nećemo oprostiti ovo što su napravili našim gradovima i našim građanima”, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Prizori koje gledamo u Irpinu i Buči kao da su iz horor filma. Nažalost, ne radi se o filmu -dodao je.

15:00 Rusija uvodi vizna ograničenja za građane “neprijateljskih zemalja”

Predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret o uvođenju viznih ograničenja za građane zemalja koje Rusija smatra “neprijateljskim” kao odgovor na sankcije zbog Ukrajine. Od danas je obustavljen pojednostavljeni proces izdavanja viza za neke zemlje EU, kao i Norvešku, Švicarsku, Dansku i Island.

12:30 Rusi se pregurpiraju u Donbasu

Prvi čovjek regionalne vojne uprave LuganskaS erhij Haidai otkrio je novinarima kako je viđeno “značajno gomilanje ruskih vojnika i vojne opreme” u regiji. Prema njegovim riječima, vidljivo je da ruske snage gomilaju snage koje se pripremaju za veliki proboj. Dodao je i da je sinioć došlo do “pokušaja proboja, ali da su branitelji odbili napad.

11:30 Ruski vojnici otrovani?

Dva ruska vojnika su umrla, a 28 ih je imalo zdravstvene tegobe nakon što su ih ukrajinski civili počastili otrovanim pitama, javlja Sunday Times pozivajući se na ukrajinsko ministarstvo obrane. “Prema dostupnim informacijama, lokalni stanovnici oblasti Izjum počastili su vojnike iz 3. motorizirane divizije Ruske federacije otrovanim pitama. Uslijed trovanja dva okupatora su odmah umrla”, tvrde u ukrajinskom Ministarstvu obrane. Prema istom izvoru zabilježeno je i masovno trovanje vojnika alkoholom. Naime, tvrde da je više od 500 Rusa primljeno u bolnicu zbog spomenutih simptoma.

10:15 Nastavljaju se pokušaji evakuacije iz Mariupolja, iz Zaporižja krenulo 15 autobusa