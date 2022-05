‘AUSTRALIJA BI SE TREBALA SPREMITI ZA RAT!’ Ministar obrane zagrmio: ‘Ovo je čin agresije Pekinga, dospjeli su predaleko’

Autor: L.B.

Nove napetosti na istočnoj strani mape svijeta. Nakon što je situacija krajem prošlog mjeseca krenula ka eskalaciji između Japana i Rusije te između Kine i SAD-a, novi kineski potez uznemirio je Australiju.

Naime, australski ministar obrane Peter Dutton rekao je da je prisutnost kineskog špijunskog broda koji je praćen uz zapadnu obalu Australije “čin agresije” Pekinga.

Prošlog je tjedna Australija pratila špijunski brod dok je plovio pokraj pomorske komunikacijske postaje Harold E Holt u Exmouthu, koju koriste australske, američke i savezničke podmornice.





‘Mislim da je to čin agresije’

“Mislim da je to čin agresije, posebno zato što je dospio tako daleko na jug. Bio je u neposrednoj blizini vojnih i obavještajnih objekata na zapadnoj obali Australije”, rekao je Dutton na konferenciji za novinare.

Optužbe o kineskoj prijetnji nacionalnoj sigurnosti Australije sve su glasnije, a bile su i glavna tema predizborne kampanje, budući se u Australiji održavaju nacionalni izbori 21. svibnja. Dutton je istaknuo kako je ovo “čudno vrijeme” prisutnosti broda s obzirom na predizbornu kampanju.

Međutim, Kini ovo nije prvi put da šalje skaute. Brodovi kineske mornarice nekoliko su puta praćeni posljednjih godina duž sjeverne i istočne obale Australije posljednjih godina.

Patrolni zrakoplov otkrio Kineze u blizini obale

Još u veljači, došlo je do incidenta u kojem su se Peking i Canberra međusobno okrivljavali. Australski pomorski patrolni zrakoplov otkrio je laser usmjeren na njega koji je uperen s broda mornarice Narodne oslobodilačke vojske (PLAN).

Potom je Australija objavila fotografije dvaju kineskih brodova koji su sudjelovali u tom incidentu kako plove blizu njezine sjeverne obale, dok kinesko veleposlanstvo u Australiji nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Australsko ministarstvo obrane objavilo je u priopćenju da je obavještajni brod klase Dongdiao po imenu Haiwangxing plovio niz zapadnu obalu, prešao u australski isključivi gospodarski pojas 6. svibnja i došao na 50 nautičkih milja od komunikacijske stanice 11. svibnja.









Dutton je naglasio da je Australija uvela praksu obavještavanja javnosti o prisutnosti brodova kineske mornarice.

Napeto između Rusije i Japan te između Kine i SAD-a

Međutim, napetosti na Dalekom istoku nisu od danas.

Podsjetimo, Moskva je nedavno upozorila Japan na mjere odmazde ako proširi zajedničke pomorske vježbe sa Sjedinjenim Državama u blizini istočnih granica Rusije.









S druge strane, jedan od najviših američkih dužnosnika odbio je isključiti vojnu akciju na Pacifiku protiv Solomonskih otoka ako bi Kini omogućili da tamo uspostave vojnu bazu, rekavši da sigurnosni sporazum između zemalja predstavlja “potencijalne regionalne sigurnosne implikacije” za SAD i druge saveznike.

Prijetnja Japanu samo je posljednja u nizu iz Moskve, koja je ljuta zbog potpore Japana Ukrajini i njezinim sve većim vezama sa zemljama NATO-a. Ovime se pojačavaju napetosti u dugotrajnom sporu oko suvereniteta Kurilskih i Sahalinskih otoka koje su sovjetske snage zauzele na kraju Drugog svjetskog rata, piše CNN. Ruse su uznemirile zajedničke vježbe Japana i SAD-a u Istočnom kineskom moru i Filipinskom moru, a prošlog mjeseca saveznici su održali iste i u Japanskom. Amerikanci pak tvrde da s Japanom rutinski održavaju vježbe kako bi “održali stabilnost u slobodnoj i otvorenoj indo-pacifičkoj regiji”.

‘Australija bi se trebala pripremiti za rat’

Situacija na Pacifiku daleko je od idile. Pomoćnik državnog tajnika za pitanja istočne Azije i Pacifika, veleposlanik Daniel Kritenbrink, prošlog je mjeseca odbio isključiti vojnu akciju protiv Solomonskih otoka ako bi Kini omogućili da tamo uspostave vojnu bazu, rekavši da sigurnosni sporazum između zemalja predstavlja “potencijalne regionalne sigurnosne implikacije” za SAD i druge saveznike.

On je otvoreno poručio kako su SAD spremne djelovati u regiji ako Kina uspostavi vojnu bazu. “Naravno, poštujemo suverenitet Salomonskih otoka, ali smo im također htjeli dati do znanja da bismo, ako bi se poduzeli koraci za uspostavljanje de facto stalne vojne prisutnosti, sposobnosti projekcije moći ili vojne instalacije, bili značajno zabrinuti i mi bismo vrlo prirodno odgovorili na takvu vrstu zabrinutosti“, naveo je no nije htio spekulirati o tome što SAD mogu, a što ne.

Što su zapravo potpisali Solomonski odnosi i Kina i dalje je nepoznato s obzirom da je tekst sigurnosnog sporazuma koji su potpisali Kina i Solomonski otoci tajan. Njihovu suradnju, osim u SAD-u, pomno prate i u Australiji.

“Australija bi se trebala pripremiti za rat”, bez ustručavanja je izjavio ministar obrane Peter Dutton.