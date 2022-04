‘OVDJE JE VIŠE MRTVIH NEGO U VUKOVARU’ Ukrajinski ministar: ‘Ruski okupatori su poraženi oko Kijeva. Slomljeni smo, brutalno su ih pobili’

Autor: Dnevno.hr

Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov objavio je na Facebooku dugačak tekst u kojem se obraća Ukrajincima.

Kaže, nakon 39 dana neprekinute ruske invazije mnogima je laknulo kada su čuli dobre vijesti.

“Ruski okupatori su poraženi oko Kijeva, a ukrajinska je vojska izborila prvu bitku za glavni grad. Kijevska je regija oslobođena. Neprijatelj se povlači i iz regija Černihiv i Sumi kako bi pregrupirao snage i preusmjerio napade. Sve su to neoborivi dokazi da su neprijateljski planovi poremećeni. Istovremeno, slomljeni smo zbog smrti stotina civila koje su ruski vojnici brutalno pobili. Samo u Buči smrtna stopa je već sad veća nego u Vukovaru. Meci u potiljke muškaraca i žena ruku vezanih na leđima potpuno su nehumani. Ova ubojstva ne mogu se promatrati kao dio rata. Čak ih je teško kvalificirati kao terorizam ili ratni zločin. To je bit i priroda pomahnitalih koljača koji su nam napali zemlju. To su nacističke trupe radile u prošlosti. Ovo zlo jednostavno ne smije proći nekažnjeno”, napisao je među ostalim Oleksij Reznikov.

Teške borbe se sada nastavljaju u regijama Harkov, Lugansk i Donjeck. Naše trupe pritišću okupatore u Hersonskoj oblasti. Černihiv je i dalje u teškoj situaciji. Branitelji Mariupolja, koji su već postali legende današnjice, bore se herojski, napisao je još Reznikov.

Ukrajina za pokolj civila optužuje ruske snage, ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski Rusiju optužuje za genocid. Rusija pak sve negira, tvrde da su snimke ‘namještene’, a prst upiru u Ukrajinu i SAD.