Ovaj scenarij se već događa u Hrvatskoj: Cijene su skočile 70 posto, a svemu su krivi oni

Nešto manje od 3000 stanovnika Barcelone pridružilo se prosvjedu protiv masovnog turizma koji je preplavio katalonsku prijestolnicu. U performansu koji su objavili na društvenim mrežama, prosvjednici su vodeni pištoljima napadali turiste koji su se od podnevne žege sklonili u lokalne restorane. Snimke zbunjenih turista koji se pakiraju i bježe u svoje skupo plaćene smještaje prenio je i BBC.

Barcelona se ovim pridružila sve većem broju turističkih gradova koji zahtijevaju ograničenja nekontroliranog priljeva turista. Venecija je prije nekoliko mjeseci uvela naplatu ulaska u staru gradsku jezgru kako bi spriječila masovni turizam, a Barcelona sada također traži promjene.

Na transparentima prosvjednici traže ograničenje turizma zbog kojeg je cijena stanovanja u Barceloni porasla za 70 posto. Barcelonu je samo u prošloj godini posjetilo nešto više od 26 milijuna turista.

Imagine traveling to Europe to spend your hard-earned money in their dying economy

And you end up getting sprayed with water guns by angry degrowth protesters pic.twitter.com/HllUVmOGzH

— @levelsio (@levelsio) July 7, 2024