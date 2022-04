OVA SU MAJKA I BEBA KOJE SU RUSI UBILI U RAKETIRANJU ODESE: Još samo prije dva mjeseca majka je proživljavala najljepše životne trenutke

U ruskom napadu na Odesu u subotu je poginulo najmanje osam osoba, a među njima i tromjesečno dijete. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osvrnuo se na taj strašan zločin na svojoj press konferenciji: “Ubili su bebu od tri mjeseca. Kada je rat počeo, ta beba imala je mjesec dana. Možete li to uopće zamisliti? Oni su naprosto gadovi, pravi gadovi. Nemam drugu riječ njih”.

U međuvremenu se pojavilo više informacija da je ubijena i majka malog djeteta. Ljudi odaju počast Valeriji Hlodan, čiji je suprug Jurij potvrdio smrt nje i bebe, piše Sky News.

Prije dva mjeseca na Instagramu je napisala: “Ovo je bilo 40 najboljih tjedana. Naša curica je sada stara mjesec dana. Tata joj je dao prvo cvijeće. Ovo je nova razina sreće.”

russian missile killed today this beautiful mom and her angel baby in Odesa. I have no words to describe devastation. The picture was posted by her husband Yuriy. RIP, we will revenge pic.twitter.com/pz128Lbjnw

— Olena Halushka (@OlenaHalushka) April 23, 2022