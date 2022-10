OTKRIVENA STROGO ČUVANA TAJNA! Iznenađenje dodjele Nobelove nagrade za mir, dobitnici stižu iz Bjelorusije, Rusije i Ukrajine

Dobitnici Nobelove nagrade za mir za 2022. godinu su jedan individualac i dvije organizacije.

Riječ je o Alešu Bjajatskom iz Bjelorusije, ruskoj organizaciji za ljudska prava Memorial i ukrajinskoj organizaciji za ljudska prava Centar za građanske slobode, priopćio je Nobelov odbor.

Kako se navodi, nagrada im je dodijeljena “za predstavljanje civilnog društva u svojim zemljama i zaštitu fundamentalnih ljudskih prava svojih građana”.

Norveški Nobelov odbor držao je listu nominiranih kao strogo čuvanu tajnu, ali je bilo poznato da su na njoj 343 imena, među kojima su 251 pojedinac i 92 organizacije.

Kako su događanja u Ukrajini glavna tema godine, mnogi su predviđali da će nagrada otići u ruke osobe koja je usko povezana s njima.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022