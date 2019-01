Otkazani letovi: Dron na zračnoj luci Heathrow

Londonska zračna luka Heathrow, prva u Europi po broju putnika, objavila je u utorak da je otkazala odlazne letove nakon upozorenja na jednu bespilotnu letjelicu, tri tjedna nakon velikog poremećaja zračnog prometa u Gatwicku iz istog razloga.

“Reagiramo na upozorenje na bespilotnu letjelicu na Heathrowu i usko surađujemo s londonskom policijom na sprečavanju bilo kakve prijetnje sigurnosti. Iz mjera opreza otkazali smo sve odlazne letove dok traje istraga”, objavila je zračna luka na Twitteru.

Gatwick, druga najprometnija zračna luka u Velikoj Britaniji morala je otkazati ili preusmjeriti tisuću letova između 19. i 21 prosinca čime je bilo zahvaćeno 140.000 putnika.

We continue to work with the Met Police on reports of drones at Heathrow. We are working with Air Traffic Control and the Met Police, and have resumed departures out of Heathrow after a short suspension. We will continue to monitor this and apologise to anyone that were affected.

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) 8 January 2019