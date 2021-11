OŠTRA UPOZORENJA SA SKUPA O KLIMI: ‘Sudit će nam s gorčinom!’, indijski premijer predstavio ‘vijest bez presedana’

Škotski Glasgow na dva dana postaje središte svijeta, a razlog je klimatska konferencija Ujedinjenih naroda “COP 26” koja će okupiti 120 svjetskih čelnika, te koja ima za cilj spas svjetske klime.

U Škotsku je tako stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković.

COP26 traje između 31. listopada i 12. studenog 2021., pod predsjedanjem Aloka Sharme.

Britanska kraljica Elizabeta II u videoporuci je pozvala delegate klimatske konferencije COP26 da se “izdignu iznad politike trenutka” i vide da je “vrijeme za riječi sada prešlo u vrijeme za djela”. Rekla je da je “povijest pokazala da, kada se nacije udruže u zajedničkom cilju, uvijek ima mjesta za nadu”.

95-godišnja kraljica trebala je prisustvovati konferenciji u Glasgowu. Ali ona je prethodno snimila svoje obraćanje prošli tjedan u dvorcu Windsor jer što su joj liječnici savjetovali da se odmori nakon liječničkih pregleda. Kraljica je rekla: “Ponosna sam što vodeća uloga koju je moj suprug imao u poticanju ljudi da zaštite naš krhki planet živi kroz rad našeg najstarijeg sina Charlesa i njegovog najstarijeg sina Williama. Ne mogu biti ponosnija na njih.”

Dodala je: “Mnogi se nadaju da će vas nasljeđe ovog samita – zapisano u povijesnim knjigama koje tek treba tiskati – opisati kao vođe koji nisu propustili priliku i da ste odgovorili na poziv tih budućih generacija”, prenosi BBC.

Države moraju odrediti cijenu emisija CO2 koje uzrokuju klimatske promjene, kazala je u ponedjeljak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na UN-ovu samitu o klimi COP26. Von der Leyen se pridružila čelnicima više od 100 zemalja u Glasgowu na početku konferencije COP26, na kojoj će se pokušati finalizirati pravila za provedbu Pariškog sporazuma o klimi iz 2015. “Moramo dogovoriti čvrst skup pravila, primjerice, da globalna tržišta ugljika postanu realnost. Odrediti cijenu ugljiku, priroda više ne može plaćati cijenu”, kazala je.

Pregovori o izgradnji tržišta za trgovinu emisijama ugljika u okviru Pariškog sporazuma doveli su u slijepu ulicu zadnji UN-ov samit o klimi 2019. EU je obećao smanjiti emisije za najmanje 55 posto do 2030. u odnosu na 1990., a Von der Leyen je pozvala druge zemlje da se obvežu na veća smanjenja emisija u ovom desetljeću.

Govoreći prije samo nekoliko trenutaka, indijski premijer Narendra Modi s ponosom je predstavio napredak svoje zemlje od klimatske konferencije 2015. u Parizu. “Danas cijeli svijet priznaje da je Indija jedina velika ekonomija na svijetu koja je u slovu i duhu ispunila svoje pariške obveze”, rekao je.

Modi je potom najavio pet velikih obećanja za smanjenje emisija Indije, rekavši da ona predstavljaju “opredjeljenje Indije bez presedana” u rješavanju klimatskih promjena.

1. Indija će povećati svoje nefosilne energetske kapacitete na 500 GW do 2030.

2. Indija će ispuniti 50% svojih energetskih potreba iz obnovljivih izvora do 2030

3. Indija će do 2030. smanjiti svoje ukupne predviđene emisije ugljika za 1 milijardu tona

4. Također do 2030. Indija će smanjiti intenzitet ugljika za svoje gospodarstvo za 45%

5. Konačno, Indija će postići cilj neto nulte emisije do 2070.

Premijer Andrej Plenković novinarima se obratio nakon prvog dana sastanka:

“Cilj je da u idućih deset godina sve države naprave napore da se izbjegne dva stupnja zatopljenja do 2050. Ovo je doživljeno kao dizanje svijesti, mlade generacije zaslužuju budućnost kakvu smo mi imali, klimatske promjene utječu na sve segmente našeg života. Sve to dovodi do destabilizacija diljem svijeta, migracija”, rekao je premijer.

Dodao je da je dojam da njegovi kolege imaju svijest o klimatskim promjenama.

“Nitko se tu nije došao šetati, unplugged. Nije ovo tema koja je ovdje počela, stalno ćemo se s njome baviti, poruka političkih lidera je važna, više nego očito je da su mlade generacije, tisuću puta svjesnije ovoga, to je za njih politička tema broj jedan. Oni koji su najviše zabrinuti kako će svijet izgledati za 30 godina danas možda imaju 15, 18, 20 godina. Ovo je nešto što je tu pred nama. Mislim da ćemo mi svojim porukama koje šalje Vlada učiniti dodatni napor, ovo mora postati jedna od glavnih političkih tema, hrvatska je četvrta s najmanje emisija CO2 u EU, nismo mi problem”.

Ovo je odlučujuće desetljeće u kojem se imamo priliku dokazati, rekao je američki predsjednik Joe Biden u svom obraćanju. Klimatske promjene nisu hipotetske, već stvarni događaji koji uništavaju ljudske živote svakoga dana, dodao je. Biden je napomenuo da su SAD iskusile probleme koje su donijele klimatske promjene u posljednjim godinama te da ‘nitko od nas ne može pobjeći i najgore će tek doći ako propustimo djelovati u ovom trenutku’.

Britanski premijer Boris Johnson rekao je da je prosječna dob sudionika na klimatskoj konferenciji preko 60 godina, čime j epreiznao da će mlada generacija biti njihovi najžešći kritičati.

“Sudit će nam s gorčinom i zamjerat će nam više no bilo koji klimatski aktivist danas. I bit će u pravu”, rekao je Johnson. U međuvremenu, mladi aktivisti se okupljaju u središtu Glasgowa i zahtjevaju djelovanje lidera samita.

Okupljenima se obratio i poznati voditelj i putopisac David Attenborough koji je objašnjavao da je to bio “brutalan, nepredvidiv svijet u kojem su naši preci ponekad mogli postojati samo u malom broju, kada su se globalne temperature kolebale”.

“Zatim se stabiliziralo i klima je postala benigna, ne varirajući više od plus-minus jedan stupanj. Sve što smo postigli u posljednjih 10.000 godina omogućila nam je stabilnost u ovom vremenu”, rekao je Attenborough.

“Već smo u nevolji, stabilnost o kojoj svi ovisimo se ruši”, dodao je.

Na otvaranju konferencije glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres potvrdio je vlastitu reputaciju kao jedan od najglasnijih zagovornika hitne akcije za smanjenje emisija stakleničkih plinova.

“Naša ovisnost o fosilnim gorivima gura čovječanstvo do ruba. Ili ćemo to zaustaviti ili će ono zaustaviti nas. Vrijeme je da se kaže: dosta. Dosta je ubijanja ugljikom. Dosta je bilo tretiranja prirode kao zahoda. Dosta je paljenja i bušenja i rudarenja. Mi sami kopamo svoje grobove”, oštar je bio Guterres.

Britanski premijer Boris Johnson napravio je usporedbu između svjetskih čelnika i Jamesa Bonda, rekavši da špijun često završava svoje filmove pobjeđujući zlikovce u namjeri da smaknu svijet.

“Tragedija je u tome što ovo nije film i što je uređaj sudnjeg dana stvaran”, rekao je.

Dodao je kako će dva stupnja viša temperatura od globalnog prosjeka ugroziti opskrbu hranom, tri stupnja će donijet više požara i ciklona, dok četiri stupnja znači “opraštanje se cijelih gradova”.

Johnson tvrdi da “imamo tehnologiju i možemo pronaći sredstva, ali je danas pitanje imamo li volje”.

“Prosječna dob delegata COP-a je preko 60 godina i djeca koja će nam suditi još nisu rođena. Oni nam neće oprostiti, znat će da je Glasgow bio povijesna prekretnica kada se povijest nije uspjela okrenuti”, rekao je.

Smatra da razvijeni svijet mora “prepoznati posebnu odgovornost koju ima da pomogne svima ostalima”.

Za razliku od američkog predsjednika Joa Bidena, još uvijek aktualne njemačke kancelarke Angele Merkel, britanskog premijera Borisa Johnsona i ostalih svjetskih lidera, na skupu se neće pojaviti ruski predsjednik Vladimir Putin.

Osim njega, neće doći ni Xi Jinping, predsjednik Kine koja ispušta najviše štetnih plinova od svih država svijeta, kao ni Jair Bolsonaro, predsjednik Brazila koji ne vjeruje u klimatske promjene dok se velikom brzinom uništavaju amazonske šume koje su “pluća Zemlje”.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan neplanirano se vratio u Tursku umjesto da putuje na konferenciju u Glasgowu, izvijestila je državna agencija Anadolija.

S druge strane, u Glasgowu će se pojaviti švedska tinejdžerska aktivistica Greta Thunberg, britanski prirodoslovac i televizijski autor David Attenborough i glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.

Greta Thunberg je u Škotsku stigla vlakom i kratko rekla kako “ne očekuje ništa“.

Papa Franjo je odustao od putovanja zbog zdravlja, kao i britanska kraljica Elizabeta. Na skupu se očekuje 25 tisuća delegata, ali i velik broj prosvjednika koje će dočekati 10 tisuća policajca.

COP je kratica za Konvenciju stranaka (Convention of Parties), a održava se svake godine od 1995., izuzev lanjske zbog pandemije covida-19.

Ovogodišnji, 26. susret u Glasgowu, smatra se najvažnijim od Pariza 2015. godine.

Svjetske države u francuskoj su se prijestolnici, na skupu koji je bio najveće okupljanje državnika u povijesti, nominalno obvezale na ograničenje rasta temperature do 2050. na 2 stupnja u minimalnom, a 1,5 stupnja u poželjnom scenariju, kao i na redukcije emisija štetnih plinova za 45 posto do 2030. u odnosu na 2010. godinu.

