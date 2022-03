‘OSTALE SU SAMO RUŠEVINE’ Strava u Mariupolju: Stalno bombardiranje, ljudi bez hrane i vode. SAD: Ukrajinci se bore da vrate teritorij

Danas je 27. dan ruske invazije na Ukrajinu. Glavni ukrajinski grad Kijev i lučki grad Mariupolj su pod teškim napadima. Rusija prvi put napala stambene zgrade u Odesi. Kremlj je objavio da nema osnove za sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Američki predsjednik Joe Biden tvrdi da je Vladimir Putin “pod pritiskom” te da to povećava vjerojatnost da će Rusi koristiti kemijsko ili biološko oružje. Ruska vojska pozvala je ukrajinsku da položi oružje i napusti Mariupolj, ali ukrajinska je strana odgovorila da nema predaje.

Razvoj događaja pratite na našem portalu.

19:00 Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost: Biden u četvrtak objavljuje “daljnji paket sankcija”

Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan opširno je pregledao akcije koje će Sjedinjene Države poduzeti u suradnji s drugim svjetskim čelnicima tijekom putovanja američkog predsjednika Joea Bidena u Bruxelles u četvrtak.

“Neću pretjerivati ​​s najavom koja će biti objavljena u suradnji s našim saveznicima u četvrtak kada predsjednik bude imao priliku razgovarati s njima u to vrijeme, a to je dodatni paket sankcija”, rekao je Sullivan novinarima u utorak.

“Ono što ću reći jest da će se jedan od ključnih elemenata te najave usredotočiti ne samo na dodavanje novih sankcija, već na osiguravanje zajedničkih napora za suzbijanje izbjegavanja sankcija, ukidanja sankcija ili pokušaja bilo koje zemlje da zaobiđe ili oslabi sankcije Rusiji”.

Biden bi se trebao pridružiti svjetskim čelnicima na izvanrednom summitu NATO-a u četvrtak, kao i na sastanku G7 i Europskog vijeća.

18:15 Zelenski: U Mariupolju samo ruševine

Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao je da od Mariupolja “nije ostalo ništa” dok je Kijev apelirao na Moskvu da dopusti civilima da evakuiraju opkoljeni južni lučki grad. “Tamo nije ostalo ništa. Samo ruševine”, rekao je Zelenski u video obraćanju talijanskom parlamentu.

Mariupolj, ključna strateška meta Moskve, izdržao je tjedne ruskog bombardiranja. Dužnosnici kažu da su stanovnici ostali bez hrane, lijekova, struje i tekuće vode. Dok je Zelenski govorio, vijeće Mariupolja je priopćilo da su ruske snage bacile dvije velike bombe na grad, ali nisu dali detalje o žrtvama ili šteti. “Još jednom je jasno da okupatori nisu zainteresirani za grad Mariupolj. Oni ga žele sravniti sa zemljom i učiniti ga pepelom na mrtvoj zemlji”, priopćilo je vijeće. Rusija poriče da je ciljala civile.

Ranije je potpredsjednica vlade Irina Vereshchuk ponovila pozive na stvaranje humanitarnog koridora koji bi omogućio civilima da odu. Kasnije je rekla da je najmanje 100.000 ljudi željelo otići, ali nisu mogli. Ukrajina je u ponedjeljak prkosila ultimatumu da se grad preda kao uvjet da ruske snage puste civile da sigurno odu.

18:00 ‘Rusija puca na Mariupolj iz Azovskog mora’

Rusija je počela pucati na grad Mariupolj iz Azovskog mora, prema riječima visokog dužnosnika američke obrane, koristeći skupinu od otprilike sedam brodova za pokretanje napada na kritični obalni grad.

Dužnosnik je rekao da su neki od brodova možda minolovci i amfibijski desantni brodovi, ali neki od brodova su površinski borci koji su se pridružili napadu na opkoljeni grad u posljednja 24 sata.

“Nastavljamo promatrati brojne ruske snage unutar grada Mariupolja”, rekao je dužnosnik. “Mislimo da su barem neki od njih separatističke snage koje su došle iz Donbasa, a opet, Ukrajinci se jako jako bore da Mariupolj ne padne.”

17:45 ‘Ruska paravojna skupina aktivna u Ukrajini’

Wagner grupa, paravojna skupina koju sponzorira Rusija, “aktivna” je u Ukrajini, rekao je u utorak visoki američki obrambeni dužnosnik. Nema stranih boraca “koji su došli u zemlju” iz Sirije ili negdje drugdje, a koje su SAD vidjele, dodao je dužnosnik. SAD trenutno ne vidi “opipljive naznake” da se Rusi trude obnoviti opskrbu, ali “i dalje viđamo naznake da oni vode te rasprave i da prave takve planove i u smislu ponovne opskrbe i pojačanja”, istaknuo je dužnosnik.

17:30 Ukrajinci odbili Ruse kod Kijeva

Čini se da je ukrajinski protunapad sjeverno i zapadno od glavnog grada Kijeva postigao određeni napredak, piše CNN.

16:45 SAD: Ukrajinci se bore da povrate teritorij

Ukrajinske snage sada se bore za povratak svog teritorija, rekao je visoki dužnosnik američke obrane. Ukrajinske snage sada pokušavaju povratiti teritorij u posljednjih nekoliko dana koji su Rusi osvojili, rekao je visoki američki obrambeni dužnosnik, nazivajući ih “sposobnim i voljnim” za to. Dužnosnik je naveo primjere Ukrajinaca koji se bore za povratak Hersona, kao i guranja ruskih snaga sa sjeveroistoka Mikoljaiva. Dužnosnik je upozorio da SAD ne mogu reći jesu li ovi potezi dio “većeg operativnog plana” Ukrajinaca ili ne. Ukrajinska obrana bila je “spretna” i “agilna”, prema dužnosniku.

15:40 Glavni tajnik UN-a: Vrijeme je da se okonča ovaj apsurdni rat

Glavni tajnik UN-a António Guterres poručio je danas kako bi rat u Ukrajini mogao izazvati globalnu krizu gladi i ocijenio kako je vrijeme da se okonča ovaj apsurdni rat.

” Čak i ako Mariupolj padne, Ukrajinu se ne može osvojiti grad pod grad, ulicu po ulicu, kuću po kuću. Taj rat ne može se dobiti. Prije ili kasnije, s bojišta će se morati prijeći za pregovarački stol. Vrijeme je da se prekine taj apsurdni rat”, naglasio je.

15:00 Ukrajina: 300.000 ljudi ostaje bez hrane u Hersonu

Oleg Nikolenko, glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova, rekao je da oko 300.000 ljudi u okupiranom južnom gradu Hersonu ponestaje hrane i medicinskih zaliha. Grad Herson bio je prvi veći ukrajinski grad koji je pao u ruke ruskih trupa nakon što su 24. veljače napale Ukrajinu.

Kherson’s 300k citizens face a humanitarian catastrophe owing to the Russian army’s blockade. Food and medical supplies have almost run out, yet Russia refuses to open humanitarian corridors to evacuate civilians. Russia’s barbaric tactics must be stopped before it is too late!

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2022