ORBAN OBEĆAO MAĐARSKIM OBITELJIMA, ORBAN ISPUNIO! Stigla ‘nagrada’ iz Moskve: Dok se svi spremaju za najgoru zimu, Mađari se hvale

Autor: Dnevno.hr / M.P.

Europa prolazi kroz energetsku krizu na cijelom kontinentu uzrokovanu smanjenim protokom nafte i plina iz Rusije, ali izravni utjecaj na kućanstva uvelike varira, piše u analizi Financial Times.

Razine državne potpore, mehanizmi određivanja cijena i oporezivanje također su važni čimbenici, a zemlje poput Francuske ograničavaju iznos dopuštenog porasta cijena električne energije.

EU je predložila ograničenje cijena ruskog plina i namete energetskim tvrtkama kako bi se zaštitila kućanstva i poduzeća, a mnoge su europske zemlje najavile pojedinačne mjere poput smanjenja poreza.





“Ruska invazija na Ukrajinu pomaknula je energetsku os. Ne može postojati drugi izlaz iz ovoga, osim državne intervencije”, rekao je Sumit Bose, osnivač skupine za zagovaranje niske emisije CO2 Future Net Zero.

Europi se ne piše dobro

No, očekuje se da će cijena električne energije i dalje rasti diljem Europe ove zime jer se visoke cijene plina i dalje dovode do tržišta električne energije, dok je opskrba iz drugih izvora smanjena zbog niza uzroka kao što su rašireni problemi s održavanjem francuskih nuklearnih elektrana i suhi vremenski uvjeti koji utječu na hidroenergiju.

Što se tiče plina, kućanstva u Nizozemskoj plaćaju najveće troškove, a zatim ona u Njemačkoj. Obje zemlje bile su uvelike ovisne o ruskim opskrbama. Nizozemska je također u velikoj mjeri zatvorila plinsko polje Groningen, koje je nekoć bilo najveće u Europi.

Analiza se dotiče činjenice da su prosječne cijene električne energije za britanska kućanstva najmanje 30 posto više od mnogih europskih susjeda, te da cijeli kontinent proživljava energetsku krizu uzrokovanu padom dotoka nafte i plina iz Rusije.

Mađarska ima najniže troškove plina za kućanstva

No, jedna zemlja odudara na grafu koji prikazuje prosječne troškove plina za kućanstva, a radi se o Mađarskoj. Ta je europska država imala najniže troškove plina za kućanstva s velikom razlikom do kolovoza, u odnosu na ostale zemlje.

Odbacujući kritike drugih članica EU-a o odnosu s Moskvom, premijer Viktor Orbán rekao je da je sklopio niz poslova s Rusijom kako bi osigurao isporuke plina po nižoj cijeni.









No, Mađarska bilježi i rast troškova uvoza plina jer su cijene skočile, ali i uklanja subvencionirana ograničenja cijena za potrošnju u kućanstvima iznad prosječne stope potrošnje.

Mađarska u kolovozu od Rusije dobila i više od odgovorenog

Podsjetimo, Mađarska je sredinom kolovoza ove godine priopćila da joj je Rusija počela dopremati više prirodnog plina nego što su predvidjeli u ranijim trgovinskim ugovorima, nakon posjeta njezina ministra vanjskih poslova Moskvi u srpnju.









Mađarski ministar vanjskih poslova rekao je da su trgovinski pregovori s Moskvom “omogućili postizanje dogovora”, nakon kojega je ruska kompanija Gazprom počela dopremati “količine veće od onih navedenih u ugovoru”.

“Zadaća mađarske vlade je jamčiti sigurnu opskrbu zemlje plinom i mi smo na visini zadatka”, napisao je na Facebooku visoki dužnosnik ministarstva Tamas Menczer. Mađarska uvozom iz Rusije pokriva većinu svojih potreba za naftom i plinom.

Protive se zamrzavanju cijene ruskog plina

U najnovijoj izjavi mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto je u petak, uoči hitnog sastanka ministara energetike Europske unije, rekao kako se protivi zamrzavanju cijene ruskog plina. Dodaje, to bi izazvalo trenutni prekid isporuke plina Europi.

Ministri energetike EU-a trebali bi u petak raspravljati o načinima da se obuzdaju cijene energije koje su porasle pošto je Rusija zaustavila većinu dotoka plina u Europu kao odgovor na europske sankcije zbog ruske invazije na Ukrajinu.

“Plan kojim bi se ograničila cijena isključivo za ruski plin koji dolazi plinovodima u potpunosti je protiv europskih i mađarskih interesa”, rekao je Szijjarto u videu objavljenom na Facebooku.

“Ako bi se cijene ograničile isključivo za ruski plin, to bi očito dovelo do trenutnog prekida opskrbe ruskim plinom. Nije potrebna Nobelova nagrada da bi se to shvatilo”, rekao je mađarski ministar.

‘Plin nije ideološko pitanje, već fizička stvarnost’

Češka, koja pomaže usmjeravati rasprave kao zemlja predsjedateljica EU-om, rekla je da želi ukloniti zamrzavanje cijena ruskog plina s dnevnog reda sastanka.

“Ujutro ćemo dati sve od sebe da Bruxelles konačno shvati da opskrba plinom nije ideološko ili političko pitanje, već tvrdokorna fizička stvarnost”, rekao je Szijjarto.

Mađarska je oštro kritizirala sankcije EU-a Rusiji zbog njezine invazije na susjednu Ukrajinu. Budimpešta smatra da potezi EU-a nisu uspjeli značajnije oslabiti Moskvu, dok su riskirali razaranje europskog gospodarstva.