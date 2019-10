OPET NEMIRNO U KATALONIJI: Španjolci ‘peru ruke’ od političkoga progona, evo što slijedi

Autor: Hina

Nekoliko stotina osoba ušlo je na središnju željezničku postaju Sants u Barceloni te sjelo na hodnik blokirajući prolaz putnicima. “Sloboda političkim zatvorenicima” i “Ulice će uvijek biti naše”, uzvikivali su.

Katalonska policija morala je neke od njih iznijeti s kolodvora kako bi ga učinila prohodnim jer su odbijali izaći. Većina prosvjednika dobrovoljno je napustila jedno od najfrekventnijih mjesta u gradu.

U Kataloniju, autonomnu pokrajinu na sjeveroistoku Španjolske, poslane su dodatne policijske snage koje bi idući tjedan trebale osiguravati javni red i mir uslijed najavljenih prosvjeda u pokrajini sa 7,5 milijuna stanovnika.

Željezne barijere postavljene su ispred katalonskog parlamenta u Barceloni kako bi se spriječilo njegovo eventualno zauzimanje, ali i ispred ostalih institucija poput ureda španjolske središnje vlade.

Vrhovni sud će, najvjerojatnije, u ponedjeljak objaviti osuđujuće presude do maksimalno 15 godina zatvora za političare koji su prije dvije godine organizirali referendum a onda proglasili RFaHepubliku Kataloniju. Optuženi su za pobunu, neposluh i korištenje javnog novca za organiziranje nezakonitog referenduma.





Više medija je u petak i subotu izvijestilo, pozvavši se na neimenovane izvore sa suda, kako su suci odbacili optužbu za pobunu, no zadržali ostale optužbe uključujući i onu za navođenje stanovnika na rušenje državnog poretka.

Državno odvjetništvo tražilo je za prvoooptuženog, bivšeg potpredsjednika katalonske vlade Oriola Junquerasa zatvorsku kaznu od 25 godina, no kako su suci odbacili optužbu za pobunu, koja implicira nasilje, mogao bi biti kaženjen s 10 do 15 godina zatvora. On se nalazi u pritvoru a tijekom suđenja koje je započelo u veljači rekao je kako ništa protuzakonito nije učinio.

Španjolska vlada je ranije poručila kako je Španjolska pravna država u kojoj su odvojene izvršna i sudska vlast, te da ondje ne postoje “politički zatvorenici” već “zatvoreni političari” koji su prekršili zakon.