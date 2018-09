OPEC i Rusija odbacili Trumpov zahtjev za većom proizvodnjom nafte

Autor: Hina

Saudijska Arabija, čelna država u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC), u nedjelju je zajedno s Rusijom, svojim najvećim saveznikom među proizvođačima nafte izvan te organizacije, odbila povećati proizvodnju nPixabayafte unatoč pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa koji tom mjerom želi umiriti tržišta.

“Ne utječem na cijene”, poručio je saudijski ministar energetike Khalid al-Falih tijekom skupa ministara članica OPEC-a i drugih proizvođača nafte u Alžiru.

Njihov susret završio je bez službenog prijedloga o povećanju proizvodnje.

Cijena barela nafte je ovaj mjesec dosegnula 80 dolara, zbog čega je Trump u četvrtak ponovio svoj zahtjev OPEC-u da snizi cijene.

Za rast cijene većinom je zaslužan pad izvoza iz Irana, člana OPEC-a, a što je rezultat novih američkih sankcija.

“Štitimo države Bliskog istoka, ne bi bile sigurne dulji period bez nas, no one i dalje nastavljaju podizati cijene nafte! Zapamtit ćemo! Monopol OPEC-a mora spustiti cijene sada”, napisao je Trump na Twitteru.

Fatih je naglasio kako Saudijska Arabija ima kapaciteta pojačati proizvodnju nafte no to ne planira jer ovog trenutka to nije potrebno.

“Moja saznanja su da su tržišta adekvatno opskrbljena. Ne znam za ijednu rafineriju na svijetu da sada traži naftu, ali ne može je dobiti”, dodao je saudijski ministar.

Ruski ministar energetike Aleksander Novak također je istaknuo da nema potrebe za povećanjem proizvodnje. Novak drži da su trgovinski rat između Kine i SAD-a, kao i američke sankcije nad Iranom, novi izazovi za naftno tržište.

Povećana cijena nafte za američke potrošače mogla bi stvoriti političku glavobolju Trumpu uoči izbora na polovici predsjedničkog mandata koji se održavaju u studenom.