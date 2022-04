ON JE PRVI EUROPSKI LIDER KOJI ĆE GLEDATI PUTINA U OČI OD POČETKA RATA: Najavljen veliki sastanak u Moskvi. Narastao broj žrtava napada na željezničku postaju

Ruska invazija na Ukrajinu traje 46. dan. Satelitske snimke locirale su 10-ak kilometara dugačak vojni konvoj kod Harkiva. Boris Johnson naglo je došao u Kijev, Britanija šalje novo oružje Ukrajini. 132 tijela pronađena su u Makarivu, oko 50 km od Kijeva. Ukrajinski predsjednik Zelenski opisao je raketni napad na željezničku stanicu Kramatorsk kao još jedan ratni zločin Rusije. NATO je najavio promjenu strategije na istoku Europe. EU donira milijardu eura Ukrajini i zemljama koje primaju izbjeglice.

22:45 Svjetska banka objavila procjenu ukrajinskog BDP-a

Procjena pada ukrajinskog BDP-a u ovoj godini procjenjuje se na 45.1 posto, objavila je Svjetska banka. Drugim riječima, ukrajinskoj ekonomiji dogodio se kolaps, puno gori nego što se predviđalo. S druge strane, Rusiji se predviđa pad BDP-a od 11.2 posto.

“Nakon ovog rezultata naše analite mnogi će se otrijezniti. Regija se počela oporavljati od krize uzrokovane koronavirusom, a sada se sve preokrenulo”, rekla je Anna Bjerde, potpredsjednica Svjetske banke za Europu i središnju Aziju.

22:30 Ukrajinski dužnosnik: Izjum je ‘hotspot’ u regiji Harkiv

Oleh Syniehubov, šef regionalne vojne uprave Harkiv nazvao je Izjum “hotspotom” u sjeveroistočnoj pokrajini, usred borbi između ukrajinskih i ruskih snaga,

“Hotspot” ostaje u Izjumu, gdje UAF (ukrajinske oružane snage) postižu uspjeh u borbama,” rekao je u televizijskim izjavama. Syniehubov je tvrdio da su ukrajinske snage uništile “veliki neprijateljski konvoj vojne opreme koji se kretao u smjeru Izjuma”, ali nije naveo daljnje pojedinosti. CNN nije mogao potvrditi tu tvrdnju. Ukrajinski dužnosnici upozorili su posljednjih dana na napore ruskih snaga da pojačaju svoju prisutnost u regijama Lugansk i Donjeck, koje graniče s regijom Kharkiv.

21:45 Rusija objavila ciljeve napada

Rusija je preko noći objavila raketne napade na ukrajinske regije. Rusko Ministarstvo obrane tvrdi da je u subotu navečer izvelo napade na 86 vojnih jedinica u Ukrajini, u priopćenju objavljenom u nedjelju. Napadi su se dogodili u Dnipru, Mikolajevu i Harkovu. Prema riječima glasnogovornika general-bojnika Igora Konašenkova, popis pogođenih lokacija uključuje: dvije kontrolne točke, dva skladišta streljiva,

tri skladišta za izgaranje, 49 punktova na kojima je ukrajinska vojna oprema.

21:30 Proruski demonstranti već drugi dan okupili su se u nekoliko njemačkih gradova

Pozivali su na prekid navodne netrpeljivosti prema brojnoj populaciji u zemlji koja govori ruski. Stotine ljudi marširali su gradom Frankfurtom, a mnogi su mahali ruskim zastavama. U Hannoveru se okupilo oko 600 ljudi u pratnji konvoja od oko 400 vozila, priopćila je policija.

21:15 Porastao broj poginulih u napadu na željezničku stanicu

Broj poginulih u raketnom napadu na željezničku stanicu u Kramatorsku popeo se na 57, objavila je Ukrajina u nedjelju. Više od 100 ljudi je ranjeno, rekao je Pavlo Kyrilenko, guverner Donjecke regije. Volodimir Zelenski je nasilje u postaji, gdje su tisuće civila pokušavale pobjeći na sigurno, nazvao ruskim ratnim zločinom. SAD su također okrivile Rusiju za napad. Moskva je poricala odgovornost.

20:50 Ukrajina provela prvu rotaciju zaposlenika u Černobilu

Ukrajina je u nedjelju obavijestila IAEA da je provela prvu smjenu zaposlenika u nuklearnoj elektrani Černobil u tri tjedna, rekao je direktor te UN-ove agencije Rafael Mariano Grossi, dodajući da će IAEA onamo uskoro poslati misiju koja će pomoći da se situacija vrati u normalu.

Ruske snage okupirale su ugašenu elektranu sjeverno od Kijeva ubrzo nakon početka invazije na Ukrajinu 24. veljače. Ukrajinska državna tvrtka za nuklearnu energiju Energoatom objavila je početkom travnja da su Rusi napustili elektranu. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) je u nedjelju rekla da je Ukrajina agenciji poslala još informacija o šteti na analitičkim laboratorijima za praćenje radijacije, istaknuvši da su prostorije “uništene, a analitički instrumenti ukradeni, razbijeni ili na neki drugi način stavljeni izvan funkcije”.

Oštećen je i prateći informacijski i komunikacijski centar te onemogućeno automatsko slanje podataka o praćenju radijacije, rekli su Ukrajinci. “Dok je jako pozitivno to što ukrajinske vlasti vraćaju regulatornu kontrolu nad Černobilom, jasno je da ostaje još puno posla da se elektranu vrati u normalu”, priopćio je Gossi.

“Čim bude moguće, predvodit ću IAEA-inu misiju u posjet Černobilu kako bismo proveli radiološku procjenu, ponovno pokrenuli praćenje elektrane na daljinu i njezina nuklearnog materijala te isporučili opremu”. Gossi je rekao da je u bliskom kontaktu s Ukrajinom u pogledu posjeta koji bi se trebao dogoditi “uskoro”.

20:00 Rusija potvrdila da je izvršena razmjena zarobljenika

Ruska povjerenica za ljudska prava Tatiana Moskalkova u nedjelju je potvrdila da su Ukrajina i Rusija u subotu izvršile razmjenu zarobljenika. Moskalkova je rekla da su među zarobljenicima koji su se vratili u Rusiju četiri zaposlenika državne korporacije za atomsku energiju Rosatom, vojnici i civili.

“Rano ujutro sletjeli su u Rusiju,” napisala je Moskalkova u objavi na internetu. Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk u subotu je rekla da se tijekom razmjene zarobljenika vratilo i 12 ukrajinskih vojnika, što je treća takva razmjena od početka sukoba. Kao dio dogovora vraća se i 14 civila, dodala je Vereščuk. U subotu je također obavljena razmjena vozača kamiona između Rusije i Ukrajine, rekla je ruska povjerenica za ljudska prava. U razmjeni su bila 32 ruska vozača kamiona, 20 ukrajinskih te nekoliko vozača bjeloruske nacionalnosti. Moskva je odbacila optužbe da gađa civile u, kako naziva, “specijalnoj vojnoj operaciji” usmjerenoj na demilitarizaciju Ukrajine i “denacifikaciju” Ukrajine. Ukrajina i njezini zapadni saveznici to su nazvali neutemeljenim izgovorom za rat.

19:15 SAD će opskrbiti Ukrajinu “oružjem koje joj je potrebno” protiv Rusije

Sjedinjene Američke Države obvezale su se opskrbiti Ukrajinu “oružjem koje joj je potrebno” kako bi se obranila protiv Rusije, rekao je američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan u nedjelju, dok Ukrajina traži veću vojnu pomoć od Zapada. Sullivan je rekao da će Bidenova administracija poslati više oružja u Ukrajinu kako bi se spriječila Rusija da zauzme još više teritorija i da bi se zaštitili civili od napada, koje Washington smatra ratnim zločinima. “Dostavit ćemo Ukrajini oružje koje joj je potrebno kako bi se mogla boriti protiv Rusa, da ih spriječi da zauzmu još gradova i mjesta gdje čine takve zločine,” rekao je Sullivan na jutarnjem programu ABC Newsa “This Week”.

18:35 Austrijski kancelar sastat će se u ponedjeljak u Rusiji s predsjednikom Putinom

Austrijski kancelar Karl Nehammer otputovat će sutra u Rusiju kako bi se sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom, rekao je glasnogovornik austrijske vlade prema novinskoj agenciji Reuters. To će se dogoditi nakon Nehammerovog posjeta Kijevu u subotu i sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

“On ide tamo, nakon što je obavijestio Berlin, Bruxelles i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog” kako bi potaknuo dijalog, rekao je Nehammerov glasnogovornik.

18:25 Britanci objavili novu kartu ratišta u Ukrajini

Britansko ministarstvo obrane objavilo je novu kartu koja prikazuje stanje na ratištu u Ukrajini. Nakon povlačenja ruskih snaga iz okolice Kijeva, očekuje se da će dio snaga biti prebačen na istok Ukrajine kako bi se tamo pojačali ruski napadi.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/nZAHBJopVq

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/b7GxYwMv08

April 10, 2022