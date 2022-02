Foto: Guliver image/ Andrew Harnik/Pool via REUTERS

OKONČANA SIGURNOSNA KONFERENCIJA U MUNCHENU: ‘Hrvatska ne može biti spokojna u ovoj situaciji, lovišta su manje zemlje i nejasno razgraničeni teritoriji’

Autor: L.B.

U Münchenu je završila sigurnosna konferencija na kojoj je tema bila napetosti između Ukrajine i Rusije.

I dok Zapad neprestano nastavlja ponavljati i upozoravati da je ruska invazija pitanje trenutka, stigla je vijest kako su ruski i francuski predsjednik, Vladimir Putin i Emmanuel Macron, telefonski dogovorili poduzimanje hitnih mjera radi smanjivanja napetosti.

U Münchenu je, inače, trebao biti i hrvatski premijer Andrej Plenković, no otkazao je putovanje zbog smrti oca, a zamijenio ga je ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman.

‘Zapadni Balkan i Hrvatska ne mogu biti spokojni’

Na konferenciji je sudjelovao i bivši predsjednik Opće skupštine UN-a 2007.-2008. godine Srđan Kerim koji je za Dnevnik Nove TV komentirao aktualna zbivanja.

“Sam Zapadni Balkan, pa i Hrvatska kao zemlja koja je na samoj granici, tu ne mogu biti spokojni u ovoj situaciji, jer su odnosi između najvećih sila na svijetu, to su SAD, Rusija i Kina, do te mjere poremećeni, da stupanj međusobnog nepovjerenja raste iz dana u dan i normalno je da u takvim situacijama lovišta budu manje zemlje i oni teritoriji koji nisu jasno razgraničeni, kao da se vraćamo ponovno u one utjecajne sfere i zone interesa”, rekao je Kerim.