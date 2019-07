OGANJ PROŽDIRE ARKTIK: ovo što se događa je bez presedana

Najmanje 60 požara trenutno divlja po Europi, kako navodi Copernicus Earth program za promatranje, a najgore pogođena područja nisu na Mediteranu, nego na Arktiku. Izrazito natprosječno toplo i sušno ljeto unutar polarnog kruga dovelo je dotle da gori po sjeveru Sibira, Aljasci i Grenlandu. O kakvoj je prirodnoj katastrofi riječ govori i to da je NASA objavila satelitske snimke koje prikazuju vrtlog oblaka iznad sjevera Rusije. Samo što ovaj put nije riječ o normalnim oblacima u atmosferi, nego o oblacima dima iz požara koji se protežu kilometrima kroz divljinu.

Record-breaking heat in #Alaska has exacerbated clusters of wildfires burning throughout the state. https://t.co/8zqVC5JAjx #NASA #MODIS #fire pic.twitter.com/64zL7gYETx

— NASA Earth (@NASAEarth) 11 July 2019