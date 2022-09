ODLAZI ČEČENSKI NASILNIK? Kadirov objavio misterioznu poruku: ‘Došlo je vrijeme, prije no što me izbace’

Čečenski čelnik Ramzan Kadirov objavio je video poruku koja je zbunila mnoge jer, navodno, kaže kako planira planira uzeti “neodređenu i dugu” stanku sa svoje dužnosti.

Kadirova, koji željeznom rukom vlada Čečenijom od 2007., Vladimir Putin je u ožujku promaknuo u general-pukovnika zbog njegove uloge u invaziji na Ukrajinu.

U videu objavljenom na njegovom Telegramu, Kadirov (45) navodno kaže kako vjeruje da je “došlo vrijeme” da ode.

“Shvatio sam da već dugo sjedim na svom mjestu. Mislim da je došlo moje vrijeme da napustim vlast”, rekao je Kadirov.

BBC-jeva Sarah Rainsford podijelila je video i napisala: “Daje li Kadirov ostavku ili je ovo neki čudan kadirovizam?”.

Novinarka nadalje prenosi detalje izjave u kojoj Kadirov kaže da je “upravo shvatio da je vodio Čečeniju 15 godina, a gosti su najdraži kada odu na vrijeme ‘pa mislim da je i moje vrijeme došlo prije nego što me izbace”.

