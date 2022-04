OD PUTINOVA ‘SIVOG KARDINALA’ DO ZATVORENIKA: Tko je siva eminencija, zarobljeni Viktor Medvedčuk?

Jedna slika od ranog jutra dominira na ukrajinskim vijestima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sinoć je na Instagramu objavio fotografiju raščupanog muškarca s lisicama u 60-im godinama koji nosi vojnu uniformu.

Njegovo ime je Viktor Medvedčuk, on je središnji lik u priči o novijoj političkoj povijesti Ukrajine i nikada prije nije viđen ovakav. Medvedčuk je ukrajinski političar. Vladimira Putina ubraja u bliskog prijatelja; toliko blizu da je odabrao Putina za kuma jednoj od svojih kćeri.

Opisivan je i kao ukrajinski “sivi kardinal” i “princ tame”. Nekoliko desetljeća bio je ključni političar u pozadini, blizak Rusiji i svojedobni posrednik dok je Ukrajina mapirala svoju budućnost bez, ili kako se nadao, s Rusijom, piše Sky News.

Medvedčukova bliskost Moskvi osigurala mu je istaknute pozicije čak i u raznim ukrajinskim prozapadnim vladama koje su ga vidjele kao arbitra za odnose s Putinom. U intervjuima tijekom godina tvrdio je da se ne slaže s Putinovom ocjenom da su Ukrajina i Rusija jedna nacija. Ipak, tvrdi se da je Putin smatrao ukrajinsko pitanje nerješivim bez Medvedčukovog doprinosa.

Looks like Viktor Medvedchuk (Putin is his daughter’s godfather) has been apprehended, after escaping house arrest. Putin will be royally ticked off.https://t.co/wLdyKg26Et

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 12, 2022