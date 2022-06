‘OD OVOG TRENUTKA ZABRANJUJEMO IM…’ Predsjednica Europskog parlamenta lupila šakom o stol i potjerala ih

Europski parlament objavio je da svim ruskim lobistima zabranjuje ulazak u svoje prostorije kako bi spriječio širenje moskovske propagande o ruskom ratu u Ukrajini. Tako je na svom Twitteru predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola napisala: “Od ovoga trenutka predstavnicima ruskih tvrtki zabranjen je ulazak u prostorije Europskog parlamenta”.

Ona je pozvala sve druge institucije EU, uključujući Europsku komisiju i Europsko vijeće, da naprave isto. Nakon toga se oglasio i glasnogovornik parlamenta rekavši da je zabrana odgovor na rusko stvaranje i širenje lažnih priča o ratu u Ukrajini kroz više kanala, a među njima su i državne tvrtke.

Točno je objašnjeno na koga se odnosi zabrana, to su ruske tvrtke koje zapošljavaju lobiste u EU, kao i na one na crnoj listi sankcija EU. Parlament je prije sedam godina zabranio ruskim diplomatima ulazak u svoje prostorije, među kojima su dvorane i ostale prostorije Parlamenta u Bruxellesu i francuskom gradu Strasbourgu, kao odgovor na to što je Moskva zabranila ulaz nekolicini političara EU koji su negodovali protiv njene aneksije Krima.

Effective immediately, Russian company representatives are no longer allowed to enter @Europarl_EN premises.

We must not allow them any space to spread their propaganda & false, toxic narratives about the invasion of #Ukraine.

We will remain united & strong against autocrats.

— Roberta Metsola (@EP_President) June 2, 2022