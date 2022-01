OBVEZNO CIJEPLJENJE STARIJIMA OD 50: Susjedna zemlja kažnjavat će necijepljene, imaju vremena do kraja mjeseca!

Autor: L.B.

U Italiji je u subotu stupilo na snagu obvezno cijepljenje Talijana starijih od 50 godina protiv koronavirusa.

No, oni koji se još uvijek nisu cijepili mogu to još učiniti do kraja siječnja.

Ne učine li to do kraja mjeseca, od 1. veljače će se sa 100 eura kažnjavati oni koji se nisu cijepili, primili drugu dozu ili ‘booster’ dozu.

Na poslu će morati pokazivati covid-potvrde

Nova donesena mjera biti će na snazi do 15. lipnja i primjenjivat će se na sve stanovnike starije od 50 godina, uključujući i strane državljane.

Tako će od 15. veljače ta dobna skupina na poslu morati pokazati potvrdu cijepljenja ili da su prebolili covid-19, a bez te potvrde bit će prisiljeni raditi na daljinu.

Zaposlenici ispod 50 godina, pak, mogu pokazati negativan test na koronavirus. Onima koji budu kršili mjere prijete novčane kazne između 600 i 1500 eura.

‘Orvelovski prizori’

Uvođenje obveznog cijepljenja starijih građana izazvalo je podijeljene reakcije u zemlji.

Mnogi iz vladajućih stranki pozdravili su tu mjeru, a premijer Mario Draghi tvrdi da je ona osmišljena kako bi zaštitila dobnu skupinu koja je izložena većem riziku od hospitalizacija nakon zaraze covidom-19.









Osnivač Pokreta pet zvijezda, najveće talijanske parlamentarne skupine, Beppe Grillo, rekao je da je vladina kontrola prizvala “orvelovske prizore” koji opterećuju ljudske umove.

U subotnjem izdanju lista La Repubblica, predsjednik regije Ligurija Giovanni Toti, komentirao je da je mjerom trebalo obuhvatiti sve odrasle osobe u Italiji.