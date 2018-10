Objavljena posljednja kolumna nestalog saudijskog novinara

WASHINGTON Post objavio je zadnju kolumnu nestalog saudijskog novinara Jamala Khashoggija. Urednica Karen Attiah objasnila je kako je čekala s objavom jer je do sada mislila da će im se novinar javiti, piše CNN.

„Moram prihvatiti, on se više nikada neće vratiti kod nas i ovo je zadnji njegov članak koji uređujem. Ova kolumna savršeno opisuje njegovu predanost prema borbi za slobodu arapskog svijeta. Za tu slobodu očito je dao i svoj život“, napisala je urednica Washington Posta Karen Attiah.

In his last Post column before his disappearance, Jamal Khashoggi wrote about the Arab world’s need for a free press. Read it here. https://t.co/L80fitlJZT

— Washington Post (@washingtonpost) October 18, 2018