NUKLEARNI REAKTOR U RUSIJI PUŠTAO PARU! Hitno ga isključili! ‘Mlaz pare bio je tanak’

Autor: L.B.

Nuklearni reaktor na jugu Rusije isključen je, nakon što je otkriveno da ispušta paru, no to nije dovelo do povećanja radioaktivnog zračenja.

Kako navodi Rosenergoatom, podružnica ruske nuklearne agencije Rosatoma, reaktor broj 2, od četiri koliko ih ima ta elektrana blizu Rostova na Donu, na jugu zemlje, morao se isključiti zbog popravka budući da je u utorak, nešto prije ponoći, po srednjoeuropskom vremenu otkriveno da pušta paru.

Uzrok je neispravan spoj na 18-milimetarskoj cijevi kojom neradioaktivna voda odlazi u generator pare reaktora, navodi isti izvor.

Rusija je među glavnim proizvođačima nuklearne energije u svijetu

“Mlaz pare bio je tanak”, rekao je za Andrej Timonov za AFP, glasnogovornik Rosenergoatoma.

Dodao je da incident nije opasan i da će se sve popraviti za dva dana, kada se cijev ohladi.

Rosenergoatom navodi da razina radioaktivnog zračenja u krugu elektrane odgovara normalnoj.

Naime, Rusija je među glavnim proizvođačima nuklearne energije u svijetu. Rosatom ima u svojoj nadležnosti 11 elektrana diljem zemlje, s 38 reaktora izgrađenih uglavnom u sovjetsko doba.

Podsjetimo, Sovjetski savez je u ljeto 1986. bio poprište najgore nuklearne katastrofe na svijetu, kada je eksplodirao reaktor broj 4 u Černobilu, koji se danas nalazi u Ukrajini. Tom prilikom su radioaktivne čestice kontaminirale velik dio Europe.