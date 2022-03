NUKLEARNI FIZIČARI U ŠOKU: ‘Koliko glup moraš biti da narediš granatiranje nuklearke? Što je najinteresantnije, svu štetu snosit će Rusija’

Autor: Dnevno

“Nuklearnog rata neće biti”, rekao je nuklearni fizičar Tonči Tadić iz Instituta Ruđer Bošković u HRT-ovom središnjem Dnevniku.

Dodao je da bi, da Rusija lansira jednu raketu, uslijedila čitava salva iz NATO članica.

Tadić je rekao i da je zgrožen ruskim granatiranjem ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižja, kao i svi u Hrvatskoj koji se bave nuklearnom fizikom i nuklearnom energetikom.

‘Koliko moraš biti glup da narediš granatiranje nuklearke?’

“Pitam se koliko treba biti glup netko u ruskim vojnim vrhovima da naredi granatiranje nuklearke. Ja sam do sada vjerovao da ljudi u ruskom generalštabu misle, ali više nisam siguran”, rekao je Tadić.

“Oni tvrde: ‘Mi smo gađali reaktore’. Bravo, ali to nema nikakve veze. Naime, ta nuklearka je novijeg tipa, njezini reaktori su takozvani VVER model koji je vrlo sličan onome što imamo u Krškom. Svi reaktori su zaštićeni betonskim containmentom i oni zapravo artiljerijom nisu ni mogli oštetiti reaktore”, objasnio je.

‘Da su onemogućili hlađenje reaktora, bila bi Fukushima puta šest’

Tadić je rekao da je, kad su se borbe približile nuklearki, počeo proces njezinog gašenja. To je vrlo osjetljiva faza, nuklearka mora dobiti struju sa strane, dodao je.

“I ako u tom trenutku gađate uklopno postrojenje, vi zapravo onemogućavate hlađenje reaktora, što može voditi na njihovo pregrijavanje i eksploziju i Fukushima puta 6. Ono što je najblesavije u cijeloj toj priči je da sve simulacije pokazuju da bi oblak kontaminacije zahvatio okupirani dio Donbasa i južni dio Rusije. Koliki lumen moraš biti da narediš takvo što? Naštetili bi najviše sami sebi”, rekao je Tadić.

Rekao je i da je odgovornost za tu nuklearku prema Ženevskoj konvenciji na okupatoru te da on mora osigurati njezin nesmetani rad.

“Što je najinteresantnije, svu štetu najviše će snositi Rusija”, dodao je Tadić.

‘Jedan vrlo jeftin i, rekao bih, vrlo jadan blef’

Ustvrdio je da je ruska taktika očito oduzimanje energetskih izvora Ukrajini te da se takvim potezima ne može dobiti rat u toj zemlji.

Na pitanje koliko je realna opasnost od aktiviranja nuklearnog oružja, Tadić je rekao da je ta prijetnja blef, ali s puno podmuklijom crtom.

“Ta priča koju je Putin lansirao o navodno nuklearnom ratu ima za svrhu to da mi u NATO članicama više mislimo o našoj mogućoj smrti u takvom nuklearnom ratu nego o ljudima koje je on pobio i žive spalio u Ukrajini. To je svrha te priče. Nuklearnog rata neće biti, on sam to jako dobro zna. Da lansira jednu raketu, uslijedila bi čitava salva iz NATO članica. To svi znaju. Jedan vrlo jeftin i, rekao bih, vrlo jadan blef”, zaključio je.