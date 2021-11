NOVO ŽARIŠTE SVJETSKIH NEMIRA U SRCU EUROPE: Što se događa u Poljskoj? ‘U svemu profitiraju kriminalne skupine.’ Ulogu ima i Hrvatska!

Autor: Eduard Petranović

Stotine migranata hodalo je, a zatim kampiralo blizu bjeloruske granice s Poljskom u utorak.

Ljudi su se tamo zaustavljali unatoč vrlo niskim temperaturama, a dužnosnici i analitičari upozoravaju da bi napetosti mogle porasti narednih dana. Poljska baca lopticu na Bjelorusiju optuživši ih da pokušavaju izazvati veći sukob poticanjem migranata da pređu u Poljsku i nahrle u Europsku uniju.

O čemu se zapravo radi i što se skriva iz očiju javnosti upitali smo geopolitičkog analitičara Denisa Avdagića.

Što se to događa na Poljskoj granici?

Ukratko rečeno radi se o novoj migrantskoj krizi, za koju možemo reći kako je potaknuta bjeloruskim vlastima koje su usmjeravale migrante na poljsku granicu. S druge strane Poljska svoju granicu drži, tj. čuva čvrsto, te ne želi propuštati migrante te se stoga na malom graničnom pojasu stvara jasna humanitarna kriza. Migranti žele ući u Europsku uniju, a bjeloruske vlasti krizu potenciraju. Moguće da se u Minsku nadaju posebnom statusu i “nagradi” za postizanje sporazuma s Europom, ali u svakom slučaju radi se o pritisku s istoka, u kojem osim što sudjeluje Bjelorusija postoji otvorena mogućnost za umiješanost i “velikog brata”, a to je jasno Rusija.

Može li sve prerasti u ozbiljniji sukob?

Ne mislim da bi ovo moglo prerasti u otvoreni sukob Poljske i Bjelorusije, no, stvari su se zakomplicirale, i kako god da završilo, odnos prije svega Poljske i Bjelorusije više neće biti isti, a to povlači i odnos čitave Unije prema bjeloruskom režimu.

Je li to potencijalno novo žarište sukoba?









Očito je da Bjelorusija radi na okretu prema Rusiji, a da EU ne gleda više kao partnera. Jasno, odnosi ni prije nisu bili idealni, ali ovo je svakako jedno vrlo neugodno poglavlje. Najgore u svemu je da se za ovo usložnjavanje odnosa koriste migranti, koji nisu prvi puta objekt u međuodnosima zemalja. U svemu tomu ponajviše profitiraju kriminalne skupine koje se bave krijumčarenjem ljudi prema europskim odredištima. To se ne smije tolerirati. Sve zemlje i pojedince koji djeluju na takav način Unija mora strogo sankcionirati, jedini je to način da se smanji zloporaba sustava azila i pritisak na Europu s umjetno stvorenim humanitarnim pitanjima. Ovo međutim sada jest humanitarni problem bez obzira kako je do njega došlo i takav će biti dok se na granicu šalju ljudi bez ikakvih uvjeta za čak i kraći boravak.

Kakvih posljedica može biti za Balkan?

Rekao bih da je sve ovo već viđeno u jednom doduše dosta blažem obliku na takozvanoj balkanskoj migrantskoj ruti. Odnos EU prema ovoj krizi i njeno rješavanje kako god na kraju izgledalo utjecat će i na sve druge zemlje koje su tranzitne za dolazak do ciljanih zemalja. Dakle, posve jasno, rasplet će utjecati i na kretanja migranata na balkanskoj migrantskoj ruti, a tranzitna zemlja u tom smislu je i Hrvatska.

Što ova događanja znače u širem kontekstu, kakva je geopolitička slika svijeta trenutno?









Odnosi Unije i čitavog Zapada prema istočnim susjedima su nešto složeniji nego su bili, već godinama se ne sređuju odnosi s Rusijom, a čini se kako s druge strane zbog toga postoje intencije destabilizacije područja koje graniče s Europskom unijom. Tako gledamo u zadnje vrijeme složeniju situaciju na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, gdje je poznato, a sada i svima potpuno vidljivo kako se pristup Zapada i Rusije tu dijametralno razlikuje. Posve jasno, utjecaj i na službeni Minsk itekako ima Moskva. Svijet nije puno drugačiji nego je to bilo prije koju godinu, ali čini se kako će se Zapad morati daleko jasnije odrediti po brojnim pitanjima, a posebno se to odnosi na politiku prema susjedstvu EU pa i po pitanju euroatlantskih integracija preostalih zemalja u Europi, koje teže u tom pogledu ili su za to izgledni kandidati. Naravno, pokazuje se kako je američka prisutnost i dalje potrebna na našem kontinentu, a posebno kada govorimo o kriznim područjima.