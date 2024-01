Novi teroristički napad u Izraelu: Dvojac nožem izbo ljude pa se zaletio automobilom u masu

Jedna osoba je poginula, a 18 ih je ozlijeđeno u terorističkom napadu koji se dogodio u izraelskom gradiću Ra’anani, nedaleko od Tel Aviva. Poginula je 70-godišnja žrtva koja je bila u kritičnom stanju.

Svjedokinja napada vidjela je da je “netko ubo troje ljudi u blizini trgovačkog centra. Napadač je zatim ukrao auto i pregazio ljude”. Sumnjivac je, kako piše Times of Israel, izbo ženu, ukrao njen automobil i krenuo gaziti ljude po ulici. Nakon toga je izgubio kontrolu nad vozilom, pa je ukrao drugi automobil i nastavio gaziti ljude.

17 people were injured in a terrorist car ramming attack in Ra'anana today.

So far 1 person has died of their injuries.

The terrorist was shot pic.twitter.com/lD1fDHiWox

— Documenting Israel (@DocumentIsrael) January 15, 2024