NOVI POTRES ZATRESAO AUSTRIJU: ‘Kuća se njihala! Najprije se čula tutnjava, dvije sekunde nakon osjetile su se vibracije

U ponedjeljak je Austriju, sat vremena iza ponoći pogodio potres jačine 4,3 po Richteru s epicentrom 9 kilometara jugozapadno od Wiener Neustadta. Prema aplikaciji LastQuake, nekoliko građana iz Zagreba prijavilo je da ga je također osjetilo, izvijestio je EMSC.

U petak je Austru pogodio novi potres jačine 3,4 po Richteru s epicentrom 52 km jugozapadno od Favoritena, te 8 km sjeverozapadno od Neunkirchena.

“U početku se mogla čuti tutnjava, dvije sekunde nakon toga nekoliko sekundi osjećale su se jasne vertikalne i vodoravne vibracije”; posvjedočio je stanovnik pogođenog područja, dok je drugi napisao da mu se kuća njihala, a treći je na stranicama EMSC napisao kako je osjetio naknadna podrhtavanja.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.4 in Austria 51 min ago pic.twitter.com/wCjGjGfZLG

