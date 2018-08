Novi potres magnitude 6,9 pogodio indonezijski otok Lombok

Potres magnitude 6,9 pogodio je u nedjelju indonezijski otok Lombok, nekoliko sati nakon potresa jakosti 6,3 i dva tjedna nakon potresa u kojem je poginulo najmanje 480 ljudi.

Epicentar posljednjeg potresa je lokaliziran na dubini od 20 km, oko 5 km južno od grada Belantinga, istočno od Lomboka, prema Američkom geofizičkom institutu (USGG). Nije pokrenuta uzbuna za tsunami.

Za sada nema podataka o žrtvama i štetama nakon novog potresa koji je zahvatio isto područje kao i potres ranije tijekom dana.

Indonezija, arhipelag od 17.000 otoka, nalazi se na takozvanom “vatrenom pacifičkom pojasu”, području snažnih seizmičkih aktivnosti.

Potres 5. kolovoza na otoku Lomboku je također uništio desetke tisuća kuća i više od 350.000 ljudi sada spava pod šatorima.

A strong 7.0 m #earthquake has just struck #Lombok We are all outside and the power is off now. @IFRCAsiaPacific @hagacaroline pic.twitter.com/G9RfbYaptE

— Husni (@husni_portraits) August 19, 2018