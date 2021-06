NOVI NAPAD U NJEMAČKOJ: Nožem nasrnuo na prolaznike, policija helikopterima traži počinitelja!

U istočnonjemačkom gradu Erfurtu nepoznati je počinitelj u ponedjeljak ujutro nožem napao dva prolaznika.

Prema navodima policije, trenutačno se za počiniteljem traga sa zemlje, ali i policijskim helikopterima.

Dvojica ozlijeđenih građana su 45-godišnjak i 48-godišnjak, a težina ozljeda koje su pretrpjeli još uvijek nije poznata, kao niti motiv napada.

Policija je objavila kako traga za počiniteljem starosne dobi “između 20 i 30 godina i svijetle do crvenkaste kovrčave kose”.

Podsjetimo, proteklog je petka, također u Njemačkoj, no na jugu, u gradu Wuerzburgu jedan Somalac usmrtio tri i ozlijedio šest osoba a, kako se doznaje, iza tog napada se naslućuje islamistički motiv.

🚨🇩🇪#Germany: Stabbing attack alert.

2 critically injured in yet another isis motivated stabbing attack in German city of #Erfurt. Suspect on run. pic.twitter.com/RXRngUSIej

