NOVI MASAKR U SAD-u: Troje ljudi upucano i ubijeno. Mrtav je i napadač

U SAD-u je došlo do nove pucnjave u kojoj je nažalost ubijeno troje ljudi.

U Iowi je u 06:23 po lokalnom vremenu tamošnji šerif dobio dojavu o trostrukom ubojstvu u parku prirode Maquoketa Caves.

Policajci su pronašli tri tijela, a nakon toga su pronašli tijelo Anthonyja Orlanda Sherwina (23) za kojeg se sumnja da je počinitelj te da je nakon trostrukog ubojstva počinio samoubojstvo.

Park je zatvoren do daljnjeg, a istraga je u tijeku, javlja tamošnji Odjel za javnu sigurnost.

