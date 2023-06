Novi detalji tragedije na Atlantiku: Navodni ostaci tijela i krhotine Titana izvučeni na obalu

Ostaci turističke podmornice Titan uništene u imploziji u kojoj je poginulo pet osoba pronađeni su, kao i navodni ostaci tijela putnika, te izvučeni na obalu radi istrage, priopćila je američka Obalna straža.

Ostaci su pronađeni unutar olupine podmornice, objavila je obalna straža u priopćenju za javnost koje dolazi gotovo tjedan dana nakon što su vlasti utvrdile da je podmornica koja je plovila prema Titanicu implodirala u sjevernom Atlantiku, pri čemu je smrtno stradalo svih pet muškaraca.

Pretpostavljeni ljudski ostaci, koje tek trebaju analizirati američki medicinski stručnjaci, bili su među dokazima iz podmornice koja je u srijedu stigla u luku St. John’s u Newfoundlandu u Kanadi, oko 650 kilometara sjeverno od mjesta nesreće.

Tvrtka Pelagic Research Services, koja posjeduje vozila na daljinsko upravljanje koja su Titanove ostatke iznijela na površinu, za sada je “uspješno završila” posao na moru, rekli su za CNN.

Bijeli komad nalik na ploču i još jedan dio slične veličine s užetom i žicama presvučenim bijelom ceradom bili su među ostacima skinutim s broda Horizon Arctic.

Podmornica OceanGate i njenih pet putnika započeli su spuštanje prema 111 godina staroj olupini Titanica ujutro 18. lipnja. Ali otprilike sat i 45 minuta nakon ronjenja, skučeno plovilo izgubilo je kontakt sa svojim matičnim brodom i nije izronilo kako se očekivalo, čime je započela golema, višednevna multinacionalna operacija potrage i spašavanja koja je privukla pozornost svijeta.

Pet dana kasnije potvrđeno je da su fragmenti podmornice pronađeni na dnu oceana, 488 metara od olupine Titanica.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

