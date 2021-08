NOVA VELIKA EKSPLOZIJA U KABULU! Talibani: ‘To je bila kontrolirana detonacija koju je izvela američka vojska!’

Nakon što je ISIS K teroristička skupina preuzela odgovornost za napade pored kabulske zračne luke, kako je javio Reuters, američki predsjednik Joe Biden najavio je obraćanje javnosti vezano za napade u Afganistanu u 23 sata po našem vremenu.

Bombaš samoubojica, pripadnik Islamske države, “uspio je doprijeti do velike skupine prevoditelja i suradnika američke vojske u ‘Baran Campu’ blizu zračne luke u Kabulu i detonirao je eksplozivni pojas”, objavila je skupina prema kojoj je poginulo 60, a više od 100 ljudi je ranjeno.

Nakon bombaškog napada SAD su zaprijetile odmazdom, a Pentagon je objavio da očekuje još napada.

“Otkrijemo li tko je povezan s ovim napadom, bit ćemo mu za petama”, rekao je general Kenneth McKenzie na konferenciji za novinare.

No, stigle su vijesti o novoj eksploziji u Kabulu, a AFP je naveo kako se radi o novoj ogromnoj eksploziji.

#BREAKING Another huge blast heard in Kabul: AFP staff

Međutim, afganistansko-australski poduzetnik Saad Mohseni, šef najveće afganistanske medijske kompanije, objavio je na Twitteru da je najnovija velika eksplozija u Kabulu bila kontrolirana detonacija koju je izvela američka vojska.

Napisao je i kako je to potvrdio i talibanski glasnogovornik Zabihullah Mujahid te je citirao njegov tvit.

Zabiullah Mujahid confirms that the latest explosions were controlled detonations by the US military https://t.co/Szu8lTbqrz

— Saad Mohseni (@saadmohseni) August 26, 2021