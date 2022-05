NOVA PUCNJAVA U AMERIČKOJ ŠKOLI! Ima poginulih i ozlijeđenih, navodno je došlo do nekakve svađe

Jedna osoba je poginula, a dvije su ranjene u novoj pucnjavi na proslavi mature u srednjoj školi u New Orleansu, javila je tamošnja policija.

Novi napad vatrenim oružjem na školu dogodio se na kampusu Sveučilišta Xavier, kada je došlo do svađe “između dvije djevojke” s proslave mature u srednjoj školi Morris Jeff, rekle su vlasti, javlja Independent.

Policija istražuje događaj.

Tamošnja policija na Twitteru je objavila kako je na licu mjesta uhitila osumnjičenika, a troje ozlijeđenih prebačeno je u bolnicu. Vijest o ovoj pucnjavi dolazi tek nekoliko dana nakon masovne pucnjave u školi u Uvaldeu (Teksas) u kojoj je ubijeno 19 djece i 2 učiteljice.

#NOPDAlert: Investigation under way into shooting incident on campus of Xavier University, in area of Convocation Center. Initial information shows three gunshot wound victims transported to local hospital via EMS. Subject has been detained at the scene. pic.twitter.com/sFB3eWAlyT

— NOPD (@NOPDNews) May 31, 2022