NOVA OSTAVKA Zasad Trumpu nitko ništa ne može, ali…

Posebni tužitelj Robert Mueller, koji je radio na izvješću o Trumpovom dosluhu s Rusima, najavio je kako podnosi ostavku u ministarstvu pravosuđa te zatvara ured posebnog tužitelja. No, izjava koju je dao na izvanrednoj konferenciji za novinare i o kojoj će se diskutirati u narednim danima je sljedeća: “Prema uputama koje je moj ured dobio od ministarstva, nismo mogli optužiti predsjednika za zločin. Naglasili su nam da je protuustavno optužiti predsjednika za zločin.”

Muellerovo izvješće o dosluhu Trumpa s Rusima proteže se na 448 stranica. U današnjem obraćanju Mueller je rekao pet ključnih stvari o istrazi i njezinom zaključku.

Nije prošlo dugo, a Trump se oglasio preko svoje omiljene društvene mreže, Twittera. Likovanja nije izostalo.

“Ništa se nije promijenilo nakon Muellerovog izvješća. Nije bilo dovoljno dokaza pa je, prema zakonima ove zemlje, osoba nedužna. Slučaj zaključen, hvala vam”, napisao je Trump.

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2019