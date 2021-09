NOVA MLADA KANCELARKA? TKO JE ANNALENA BAERBOCK? Kandidatkinja Zelenih koji su iznenadili na njemačkim izborima

Autor: L.B.

Nakon 16 kancelarskih godina Angela Merkel povlači se s njemačke političke scene, a preliminarne ankete u kojima kandidat njezine stranke baš i ne stoji dobro kako se očekivalo, već su vani. No, s rezultatom su iznenadili Zeleni i njihova kandidatkinja za kancelarku Annalena Baerbock.

Naime, prema prvim izlaznim anketama Scholzov SPD osvaja 25 posto, CDU i CSU 25 posto, Zeleni 15 posto, FDP 11 posto, AfD 11 posto, Die Linke 5 posto, a ostali 8 posto.

Jedno vrijeme činilo se kako bi Njemačka umjesto Angele na mjestu kancelarke mogla dobiti Annalene, jer je Zelena stranka vodila u predizbornim anketama. No, uslijedio je niz strateških grešaka, te pokušaja provlačenja prljavog rublja kroz kampanju, uz niske udarce tabloida i konzervativnih medija. Kako bilo – Zeleni će igrati možda i najznačajniju ulogu u formiranju nove koalicije u Njemačkoj, javlja N1.

“Tri demokratske stranke stoje rame uz rame, no imamo samo dva izbora – manje-više isto što imamo s velikom koalicijom, gdje nije bitno je li na mjestu kancelara Olaf Scholz ili Armin Laschet, ili želimo novi početak – vladu koja je zelena. Za to ću se boriti do zadnje minute, jer vrijeme ističe. Ne možemo više imati polovična rješenja za zaštitu klime i zato smo vodili kampanju za svaki glas. Obnovimo ovu zemlju zajedno, jer imamo se za što boriti”, kazala je Annalena Baerbock, kandidatkinja zelenih za novu njemačku kancelarku.

Tko je ona?

U svojim predizbornim nastupima Baerbock voli isticati da je majka pokušavajući i igrati na kartu jedinog ženskog kandidata. Rođena je 1980. u godini kada je osnovana stranka Zelenih. Uz nju u kampanji stao je pionir Joschka Fischer.

Potječe iz obitelji lijevo orijentiranih farmera iz Hannovera u čijem je habitusu bio snažan anti-nuklearni sentiment koji je važan za njemačku političku povijest. Neki u stranci žale što u prvi plan nisu pogurali njezinog stranačkog supredsjednika Roberta Habecka koji slovi kao realist. Zeleni su na lokalnim razinama u koalicijama i s CDU-om i s SPD-om.

“Zalažem se za otklon od dosadašnje klimatske politike na pola puta, politiku koja će napokon staviti obitelji i djecu u središte pozornosti i vanjsku politiku baziranu na ljudskim pravima u srcu Europe”, rekla je Baerbock, supredsjednica Zelene stranke.

Pitanje klime

Za ljevičare, ona je bila tipičan primjer više srednje klase, za desničare vrijede isti argumenti samo s drugim ideološkim predznakom: za njih su Zeleni stranka koja nema kontakta s tzv. “malim čovjekom” koja još dodatno želi otvoriti granice kako bi primila sve one koji žele doći u Njemačku i iskoristiti njemački socijalni sustav.









Osim toga, tijekom propalih koalicijskih pregovora s demokršćanima i liberalima nakon izbora 2017. neki analitičari smatrali su zbog tvrdokornih klimatskih ciljeva Zelenih pregovori oko prve demokršćansko-liberalno-zelene vlade tada i propali. No, danas su se vremena promijenila, klima je postala opće mjesto, no aktivisti diljem Njemačke u petak uoči izbora upozorili su da učinjeno i obećano – nije dovoljno.

Mnogi koji priželjkuju vladu lijevog centra nakon izbora nadaju se da pitanje klime neće smanjiti šanse za novi početak Zelenih i socijaldemokrata i reprizu koalicijske vlade koja je vladala Njemačkom od 1998. do 2005. kada je kormilo preuzela Angela Merkel.