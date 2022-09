NOVA BLOKADA SUESKOG KANALA! Čudnovata slučajnost: Tanker zapeo i blokirao kanal na gotovo istom mjestu kao lani Ever Given

Autor: L.B.

Ponovno problemi u Sueskom kanalu, nakon što je tamo danima nasukan plutao u ožujku 2021. kontejnerski brod Ever Given, što je stvorilo ogromne probleme u pomorskom prometu.

Naime, u srijedu poslijepodne nasukao se u Sueskom kanalu tanker za prijevoz sirove nafte Aframax te ponovno blokirao promet u kanalu, i to na gotovo istom mjestu gdje se prije nešto više od godine dana nasukao Ever Given.

Tanker Affinity V od 114.600 dwt, koji plovi pod zastavom Singapura, plovio je prema jugu kada je na brodu navodno zakazao kormilarski uređaj, nakon čega se tanker dug 252 metra nasukao i zaglavio u kanalu južno od Little Bitter Lakea. Riječ je o dijelu kanala na kojem ne postoje odvojene prometne trake, stoga je sav promet u oba smjera bio u potpunosti blokiran na nekoliko sati.





Zapeo dijagonalno, blokirajući kanal

Uprava Sueskog kanala jučer oko 17 sati po lokalnom vremenu zaprimila je obavijest da je tanker onesposobljen. Na mjesto događaja odmah su poslali pet tegljača, a brod se dotad već nasukao i zapeo dijagonalno, blokirajući kanal.

Nakon gotovo pet sati, tanker je uspješno odsukan, a kanal je odblokiran.

Tanker Affinity V plovio je prema luci Yanbu u Saudijskoj Arabiji u trenutku zapinjanja u kanalu.

Planovi za proširenje kanala

“Tanker je pretrpio “tehnički kvar na kormilarskom uređaju, što je uzrokovalo gubitak sposobnosti kormilarenja i naposlijetku nasukavanje broda”, rekao je čelnik Uprave Sueskog kanala Osame Rabiea.

Uprava Sueskog kanala je, nakon nasukavanja Ever Givena, najavila planove za proširenje kanala i produbljivanje južnog dijela kanala, što bi omogućilo plovidbu u oba smjera, a radovi na proširenju trebali bi biti gotovi 2023. godine.