Notre – Dame će biti obnovljena u roku od pet godina

Najveći dio katedrale Notre-Dame u Parizu uništen je u razornom požaru u ponedjeljak, a dok se vatra još nije ugasila odmah su počele stizati ponude onih koji žele pomoći da se znamenita crkva i simbol Francuske i kršćanstva obnovi.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u utorak navečer da će gotičko remek-djelo arhitekture biti obnovljeno u roku pet godina, javlja novinska agencija Reuters.

Privatni donatori i velike kompanije već su ponudili pomoć, a prvi je to učinio Froancois Henri Pinault, čelnik kuće Kering u sklopu koje posluju mnogi luksuzni brendovi. Njegov primjer slijedili su i LVMHi L’Oreal, ali i Središnja europska banka, Apple, Societe Generale…

