NJEMAČKA U POMOĆ ŠALJE TEŠKU ARTILJERIJU Novo spašavanje iz ‘pakla na zemlji’. Putin sprema paradu u barbarski satranom gradu?

Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski upozorio je da bombardiranje čeličane Azovstal ne prestaje, a Svjatoslav Palamar, zapovjednik pukovnije Azov, čiji se borci nalaze unutar golemog kompleksa, rekao je kako su Rusi prekršili obećanje o primirju i nisu dopustili evakuaciju civila koji se i dalje skrivaju od granatiranja u podrumima tvornice. Zamolio je za pomoć ranjenim vojnicima koji umiru u strašnim mukama. Ruski predsjednik Vladimir Putin od Ukrajine traži da svojim borcima koji se tamo skrivaju naredi predaju. U razgovoru s izraelskim premijerom Naftalijem Bennettom, Putin je tvrdio da je Rusija još uvijek spremna osigurati siguran prolaz civilima iz Azovstala, navodi Kremlj. SAD su pružile obavještajne podatke koji su pomogli Ukrajini da gađa važan ruski ratni brod Moskva u Crnom moru prošlog mjeseca, kažu izvori. Glasnogovornik Pentagona John Kirby opovrgnuo je te tvrdnje, a Vijeće za nacionalnu sigurnost Bijele kuće osudilo je nedavno izvješće New York Timesa kao “neodgovorno”. Zelenski je navodno pozvao njemačkog kancelara i predsjednika da ga posjete u Kijevu nakon što je ranije odbio posjet njemačkog predsjednika Franka-Waltera Steinmeiera. Europska unija planira uvesti sankcije Alini Kabaevoj, za koju se dugo priča da je djevojka Vladimira Putina, i patrijarhu Kirilu, poglavaru Ruske pravoslavne crkve. Izraelski premijer Naftali Bennett rekao je da se ruski predsjednik Vladimir Putin ispričao zbog tvrdnji svog ministra vanjskih poslova da Adolf Hitler ima židovsko podrijetlo. Ukrajina tvrdi kako se Putin nada kako će Mariupolj biti središte proslave Dana pobjede 9. svibnja.

12:15 Njemačka Ukrajini isporučuje oklopne haubice

Njemačka će Ukrajini isporučiti sedam oklopnih haubica tipa 2000, rekla je njemačka ministrica obrane Christine Lambrecht. “Njemačka vlada isporukom sedam oklopnih haubica tipa 2000 želi pojačati borbenu spremnost ukrajinskih postrojbi”, rekla je ministrica obrane Christine Lambrecht (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) koja trenutno boravi u posjetu njemačkim vojnicima koji su nakon početka rata u Ukrajini zajedno s proturaketnim sustavom Patriot prebačeni u Slovačku.

Ministrica je objasnila kako se ove haubice izlaze iz remonta i trenutno nisu u aktivnom sastavu Bundeswehra pa se njihovom isporukom neće oslabiti obrambena sposobnost njemačkih vojnih snaga. Uz isporuku oklopnih haubica Lambrecht je najavila i obuku ukrajinskih vojnika za rukovanje tim oružjem. Obuka bi trebala započeti već sljedećeg tjedna u bazi u Idar-Oberstein a u obuci će sudjelovati i pripadnici nizozemskih oružanih snaga. Oklopne haubice 2000, koje proizvodi njemački proizvođač oklopnih vozila Krauss-Maffei Wegmann (KMW) prema procjeni stručnjaka spadaju među najmodernije artiljerijsko naoružanje. Domet streljiva iznosi do 40 kilometara.

11:20 Rusija inzistira da neće koristiti nuklearno oružje u Ukrajini

Rusija neće koristiti nuklearno oružje u Ukrajini, inzistirao je Kremlj. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Aleksej Zajcev rekao je novinarima da ruska upotreba nuklearnog oružja – rizik o kojem su zapadni dužnosnici javno raspravljali – nije primjenjiva na ono što Moskva naziva svojom posebnom vojnom operacijom u Ukrajini.

10:50 EU nudi Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj dulji rok prilagodbe na embargo ruske nafte

Dva izvora iz Europske komisije potvrdila su Reutersu da je prijedlog novog paketa sankcija Rusiji modificiran kako bi se Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj dozvolio dulji rok prilagodbe na zabranu uvoza ruske nafte. Po novom, modificiranom prijedlogu, Mađarska i Slovačka bi mogle nastaviti kupovati rusku naftu do kraja 2024, a češka do lipnja iste godine, pod uvjetom da prije toga ne osigura alternativni izvor putem naftovoda iz južne Europe, potvrdili su izvori.

10:00 Ruske snage uništile skladište streljiva

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njezine rakete uništile veliko skladište streljiva u istočnom ukrajinskom gradu Kramatorsku. Reuters javlja da je također rekao da je njegova protuzračna obrana oborila dva ukrajinska ratna zrakoplova, Su-25 i MiG-29, u istočnoj regiji Lugansk. Nije bilo moguće samostalno provjeriti tvrdnje.

09:45 Rusija zaista planira održati proslavu Dana pobjede u Mariupolju?

Iako se naširoko govorilo da je Vladimir Putin bio odlučan da njegove snage u potpunosti zauzmu Mariupolj na vrijeme za Dan pobjede u ponedjeljak, sada postoje neki izvještaju da bi razoreni grad mogao i ugostiti dio samog slavlja. S obzirom na razaranja koja su nastala u gradu i evakuaciju tolikog broja njegovih građana, nejasno je kakav bi točno oblik i događaji mogli poprimiti.

Looks like Russia WILL hold Victory Day celebrations in Mariupol. @AP filmed this man who said ‘We are helping to restore parks & monuments ahead of May 9 so Mariupol citizens can mark the holiday.’ Mariupol has been under relentless bombardment – how many citizens are even left? pic.twitter.com/nkrk0HCkGh

— Emma Burrows (@EJ_Burrows) May 6, 2022