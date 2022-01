Njemačka planira uvesti nove mjere, a posebno će biti pogođeni kafići i restorani

U Njemačkoj se planira pooštravanje mjera borbe protiv pandemije koronavirusa koje bi sadržavale daljnja ograničenja pristupa ugostiteljskim objektima, a to otkrivaju njemački mediji uoči sastanka predstavnika savezne i pokrajinskih vlasti. Takoi bi prema pričama posjet ugostiteljskim objektima ubuduće bio omogućen samo onima koji su cijepljeni, preboljeli koronavirus te su ili negativno testirani ili su primili dodatno cjepivo.

Do sada je vrijedilo pravilo da je posjet restoranima i kafićima bio omogućen prema tzv. pravilu 2G tj onima koji pokažu dokaz da su cijepljeni ili su preboljeli koronavirus. Na snazi bi trebale ostati i mjere koje su donesene uči božićnih praznika prema kojima diskoteke i klubovi bi u najvećem broju saveznih pokrajina ostaju zatvoreni.

U privatnom krugu je dozvoljeno sastajanje najviše do deset osoba. Ako se među ovim osobama nalaze i necijepljeni onda je dozvoljen susret samo jednog kućanstva s najviše dvije osobe iz nekog drugog kućanstva.

2G pravilo, tj. pristup samo za cijepljene i one koji su preboljeli virus vrijedi za posjet kulturnim i sportskim objektima kao i maloprodaji, s izuzetkom trgovina za svakodnevne potrebe. Ministar rada Hubertus Heil, kako nadalje javljaju njemački mediji, se zalaže za to da poslodavci, gdje god je to moguće, omoguće rad od kuće.