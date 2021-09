NJEMAČKA KAO UPOZORENJE HDZ-u? Analitičar ukazuje na veliku priliku za hrvatski SDP, ali i zamku: ‘SPD i Scholz imali su jednu olakotnu okolnost – CDU više nije imao prirodnog vođu!’

Autor: Lucija Brailo

Borba za mjesto novog kancelara upravo se odigrava u Njemačkoj. Naime, nakon punih 16 godina vladavine Angele Merkel na čelu savezne vlade koju predvodi njezina Unija CDU/CSU, Nijemci danas biraju novi saziv Bundestaga, a prve procjene na temelju izlaznih anketa već su objavljene, odmah po zatvaranju birališta u 18 sati.

Prema prvim izlaznim anketama Scholzov SPD osvaja 25 posto, CDU i CSU 25 posto, Zeleni 15 posto, FDP 11 posto, AfD 11 posto, Die Linke 5 posto, a ostali 8 posto. Rame uz rame stoje tri demokratske stranke stoje rame uz rame, no samo su dva izbora defacto. Olaf Scholz ili Armin Laschet, ili pak novi početak u obliku vlade Zelenih.

O tome, tko bi mogao biti sljedeći kancelar, ali i o tome kako će izbor Nijemaca utjecati na Hrvatsku, razgovarali smo s političkim analitičarem Tomislavom Stipićem.

‘Trendovi su na strani SPD-a’

“Iako je prilično tijesno, čini mi se kako bi Olaf Scholz mogao biti sljedeći kancelar. Razloga je više: Scholz je stabilan i umjeren političar, bio je ministar financija kada su financije bile najznačajnije u ovo vrijeme pandemije i nakon bezidejnosti socijaldemokrata uspio im je udahnuti život. Ne zaboravimo da je još u svibnju 2021. njegov SPD bio na 14%, a konkurentski Zeleni na čak 26 posto”, rekao je Stipić.

On ističe i kako je, bez obzira na konačni rezultat, Scholz najveći pobjednik ovih izbora jer je kao političar bez posebne karizme uspio SPD vratiti na vrh unatoč konkurenciji na ljevici, od Zelenih do Die Linke.

“Treba pričekati konačne rezultate, trendovi su trenutno na strani SPD-a”, rekao je Stipić.

Izborni rezultat u Njemačkoj mogao bi biti dobar poticaj SDP-u u Hrvatskoj

No, što će izbori u Njemačkoj značiti za Hrvatsku i kakve će promjene to polučiti za nas, Stipić odvraća:

“Za Hrvatsku to neće imati posebne reperkusije, pogotovo u smislu ekonomije jer Njemačka je najvažniji vanjsko trgovinski partner Hratskoj, a s obzirom da su i CDU i SPD umjerene stranke koje su za još snažniju integraciju kapitala i ljudi u Europskoj uniji, ne predviđam neki posebni zaokret”, smatra Stipić.









No, kako kaže, ovo bi mogao biti dobar poticaj SDP-u u Hrvatskoj, ukoliko oni uspiju prijeći svoje razmirice, da nije nemoguće da birači promjene politički smjer u zemlji.

“Ovaj rezultat u Njemačkoj može biti onaj prijelomni trenutak da se i SDP počne oporavljati ukoliko počne progovarati o najbitnijijm problemima u društvu i ako nađe snagu da se nametne HDZ-u. Vidimo da su ankete u Njemačkoj Zelene stavljale ispred SPD-a sve do kraja, a Zeleni, iako su ostvarili bolji rezultat u odnosu na prošle izbore, ne mogu biti u potpunosti zadovoljni jer nisu uspjeli biti ispred svog lijevog konkurenta. Tu vidim vrlo blisku poveznicu s Hrvatskom, jer i sada ankete skupini Možemo daju bolje rezultate od SDP-a, očito na osnovi dojma, a stvarnost je ipak nešto drugo. Zeleni su osvojili samo jednu saveznu državu u Njemačkoj, Baden Wuettenberg i imaju jedan veći grad, Stuttgart, te vladaju još u koaliciji u Porajnje – Falačkoj, ali očito se nisu uspjeli nametnuti lijevim biračima kao prva stranka ljevice”, objašnjava Stipić.

Pouka za SDP – ‘CDU je ostao bez prirodnog vođe’

On napominje kako je očito da njemački birači nisu impresionirani Zelenima i njihovim upravljanjem pojedinim državama i gradovima, iako bi im lošiji rezultat od onog kojeg su predviđale ankete mogla ublažiti činjenica da su prva stranka u Berlinu.

“Upravo iz toga bi SDP Hrvatske morao izvući pouke jer Možemo se ne snalazi najbolje u Zagrebu, a u anketama su već počeli padati, samo tri mjeseca nakon preuzimanja vlasti. Na njemačkom trendu i primjeru SDP-u se otvara velika prilika da se vrati i postane alternativa HDZ-u, ali to ovisi isključivo o njihovoj sposobnosti da nadiđu unutrašnje trzavice. Ukoliko u tome uspiju i nametnu se sa svojim rješenjima, mogli bi konkurirati za vlast i povratak na vrh ljevice”, ističe analitičar.









No, tvrdi i da se ipak, u usporedbi Njemačke i Hrvatske krije jedna zamka. SPD i Olaf Scholz imali su jednu olakotnu okolnost – CDU više nije imao prirodnog vođu.

“Armin Laschet nije se uspio nametnuti kao nasljednik Angele Merkel, rekao bih da je čak bio i kandidat “gaf”. U Hrvatskoj je Andrej Plenković postao političar od formata i ako ostane u hrvatskoj politici, to je najveća HDZ-ova prednost. No, ako bi se dogodilo da pri kraju ovog mandata Andrej Plenković ode u Europsku komisiju, HDZ će ostati bez tog prirodnog vođe i tu se onda otvara veliki prostor za SDP ukoliko SDP ostane na okupu”, istaknuo je Stipić.

‘Nijemci se okrenuli iskusnom političaru Scholzu koji ulijeva povjerenje’

On objašnjava kako su se u ovakvim okolnostima Nijemci okrenuli iskusnom političaru Scholzu koji ulijeva povjerenje i koji je najavljivao povećanje minimalne satnice.

“S obzirom da je dobro upravljao saveznim financijama, on se pokazao kao pogodniji kandidat. Upravo to povećanje minimalne satnice moglo bi se reflektirati na Hrvatsku u smislu dodatnog demografskog osiromašivanja, Njemačkoj kronično nedostaju radnici, a znamo da su hrvatski radnici vrlo dobra radna snaga. To bi mogao biti još jedan okidač za odlazak Hrvata trbuhom za kruhom”, rekao je Stipić.

Razlika između Scholza i Merkel

No, koliko se možebitni novi kancelar razlikuje od dosadašnje kancelarke Merkel koja nakon 16 godina silazi s trona, Stipić je rekao:

“Scholz je sam sebe nazivao čovjekom kontinuiteta kao Angelin vicekancelar. Ironično, Angela Merkel iz CDU-a pripremila je za kancelara kandidata iz SPD-a. Recimo da bi to bilo kao usporedba da Andrej Plenković za sljedećeg predsjednika Vlade pripremi Borisa Lalovca. Naravno u Hrvatskoj to nije moguće, ali Njemačka kao uređena zemlja voli stabilnost i ova situacija uopće nije čudna.”

Napomenuo je i kako je teško reći što će Scholz raditi drukčije jer je Angela Merkel vladala 16 godina i nije ju moguće iskopirati.

“Pretpostavka je da će Scholz jače financirati socijalu i klimatske promjene, ali u simbiozi s rastom gospodarstva i pametnom imigrantskom politikom usmjerenom ka kvalitetnijoj radnoj snazi. Naravno, sve ovisi i o tome s kim će u koaliciju, gotovo sigurno će mu partneri biti Zeleni, ali ostaje problem liberala koji nisu oduševljeni sa Zelenima, to bi bila vrlo nestabilna vlada. Nije nemoguće da ponovno gledamo veliku koaliciju, iako je to najmanje moguće, no ne isključujem i tu mogućnost. Ovaj put to bi bilo s nešto izmjenjenim glavnim protagonistima. Sada će SPD udarati tempo”, rekao je analitičar.

Zašto su Nijemci ovako odabrali?

Zbog čega su Nijemci ovako birali, Stipić objašnjava:

“Zeleni im se očito nisu učinili dovoljno kapacitiranima za voditi Njemačku, iako su ih ankete dizale u nebo, slično kao u Hrvatskoj, a kako rekoh, CDU je ostao bez prirodnog vođe. U situaciji kada imate stabilnog ministra financija koji je uspio SPD-u vratiti živost, Olaf Scholz je sasvim logičan izbor”, rekao je Tomislav Stipić i zaključio:

“No, tek ćemo vidjeti tko će na kraju biti siguran pobjednik, moguće su razne koalicije, bit će ovo duga noć u Njemačkoj dok se prebroje svi glasovi.”